Рубио озвучил хорошие новости для Украины по американскому оружию

Рубио озвучил хорошие новости для Украины по американскому оружию4
- 4.06.2026, 8:34
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Размер помощи составит 400 млн долларов.
Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 400 млн долларов. Об этом в подкомитетете Сената рассказал государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Reuters.
По словам Рубио, Белый дом заканчивает подготовку нового пакета военной помощи Украине, а новости об этом появятся «очень скоро». Он не уточнил, что войдет в этот пакет военной помощи Киеву.
Речь идет о 400 млн долларов, которые Конгресс утвердил для поддержки Украины в декабре 2025 года в рамках оборонного бюджета (NDAA) по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).
Эта программа предусматривает покупку Пентагоном военной техники, оборудования и оружия у американских компаний для украинской стороны. 400 млн долларов, выделенные на помощь Украине в конце 2025 года, «застряли» в Пентагоне. Эти деньги американские оборонные компании до сих пор не получили.
Рубио утверждает, что выделение нового пакета военной помощи Украины на 400 млн долларов проходит межведомственное согласование и находится на завершающей стадии.
В апреле 2026 года некоторые сенаторы обвинили Пентагон в задержке помощи Украине. После этого министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон разблокировал пакет помощи Киеву.