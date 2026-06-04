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Рубио озвучил хорошие новости для Украины по американскому оружию

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  • 4.06.2026, 8:34
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Рубио озвучил хорошие новости для Украины по американскому оружию

Размер помощи составит 400 млн долларов.

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 400 млн долларов. Об этом в подкомитетете Сената рассказал государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Reuters.

По словам Рубио, Белый дом заканчивает подготовку нового пакета военной помощи Украине, а новости об этом появятся «очень скоро». Он не уточнил, что войдет в этот пакет военной помощи Киеву.

Речь идет о 400 млн долларов, которые Конгресс утвердил для поддержки Украины в декабре 2025 года в рамках оборонного бюджета (NDAA) по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Эта программа предусматривает покупку Пентагоном военной техники, оборудования и оружия у американских компаний для украинской стороны. 400 млн долларов, выделенные на помощь Украине в конце 2025 года, «застряли» в Пентагоне. Эти деньги американские оборонные компании до сих пор не получили.

Рубио утверждает, что выделение нового пакета военной помощи Украины на 400 млн долларов проходит межведомственное согласование и находится на завершающей стадии.

В апреле 2026 года некоторые сенаторы обвинили Пентагон в задержке помощи Украине. После этого министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон разблокировал пакет помощи Киеву.

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