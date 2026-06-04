ЕС планирует ударить санкциями по китайским компаниям, которые помогают армии РФ

ЕС планирует ударить санкциями по китайским компаниям, которые помогают армии РФ2
- 4.06.2026, 8:18
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В списке оказались также фирмы из ОАЭ и Турции.
ЕС готовит санкции против китайских компаний, которые поставляют России компоненты для дронов и химикаты для армии. Решение ожидается 15 июня.
Об этом сообщает Politico.
Кого планируют внести в санкционный список
Служба внешних действий ЕС предлагает внести в санкционный список четыре китайские компании. По данным Politico, они:
обслуживают российский «теневой флот»;
поставляют химикаты для российской армии;
доставляют компоненты для производства ударных дронов.
Кроме китайских фирм, санкции могут коснуться пяти компаний из ОАЭ, трех - из Турции и одной - из Азербайджана. Все они, по данным документа, способствуют российскому судоходству и продаже энергоносителей. В список также могут войти дочерние структуры «Лукойла» и десятки физических и юридических лиц.
Когда и как это произойдет
Решение планируют принять 15 июня на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге - в формате «мини-пакета». Параллельно готовится более масштабный 21-й пакет санкций, который охватит более широкие секторальные меры и ожидается летом.
Любые санкции ЕС требуют единодушной поддержки всех 27 стран-членов.
Что еще обсуждается в 21-м пакете
Среди ключевых предложений - замораживание ценового потолка на российскую нефть, которая иначе автоматически вырастет в июле. Группа стран Север-Балтия также настаивает на комплексных санкциях против «Лукойла», «Газпрома», «Новатэка» и «Роснефти», а также на прекращении всех контрактов с российской ядерной отраслью.
Новые санкции против китайских компаний обострят и без того напряженные отношения между Брюсселем и Пекином. Несмотря на ограничения, Россия до сих пор получает 90% критических технологий через Китай, и ЕС до сих пор колебался с усилением давления на Пекин из-за опасений последствий.
Параллельно Китай угрожает ЕС зеркальными санкциями из-за закона «Сделано в Европе», считая его дискриминационным. На этом фоне Пекин ускоряет развитие Транскаспийского маршрута в Европу в обход России, Москва может потерять миллиарды транзитных доходов.