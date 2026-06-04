ЕС планирует ударить санкциями по китайским компаниям, которые помогают армии РФ 2 4.06.2026, 8:18

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В списке оказались также фирмы из ОАЭ и Турции.

ЕС готовит санкции против китайских компаний, которые поставляют России компоненты для дронов и химикаты для армии. Решение ожидается 15 июня.

Об этом сообщает Politico.

Кого планируют внести в санкционный список

Служба внешних действий ЕС предлагает внести в санкционный список четыре китайские компании. По данным Politico, они:

обслуживают российский «теневой флот»;

поставляют химикаты для российской армии;

доставляют компоненты для производства ударных дронов.

Кроме китайских фирм, санкции могут коснуться пяти компаний из ОАЭ, трех - из Турции и одной - из Азербайджана. Все они, по данным документа, способствуют российскому судоходству и продаже энергоносителей. В список также могут войти дочерние структуры «Лукойла» и десятки физических и юридических лиц.

Когда и как это произойдет

Решение планируют принять 15 июня на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге - в формате «мини-пакета». Параллельно готовится более масштабный 21-й пакет санкций, который охватит более широкие секторальные меры и ожидается летом.

Любые санкции ЕС требуют единодушной поддержки всех 27 стран-членов.

Что еще обсуждается в 21-м пакете

Среди ключевых предложений - замораживание ценового потолка на российскую нефть, которая иначе автоматически вырастет в июле. Группа стран Север-Балтия также настаивает на комплексных санкциях против «Лукойла», «Газпрома», «Новатэка» и «Роснефти», а также на прекращении всех контрактов с российской ядерной отраслью.

Новые санкции против китайских компаний обострят и без того напряженные отношения между Брюсселем и Пекином. Несмотря на ограничения, Россия до сих пор получает 90% критических технологий через Китай, и ЕС до сих пор колебался с усилением давления на Пекин из-за опасений последствий.

Параллельно Китай угрожает ЕС зеркальными санкциями из-за закона «Сделано в Европе», считая его дискриминационным. На этом фоне Пекин ускоряет развитие Транскаспийского маршрута в Европу в обход России, Москва может потерять миллиарды транзитных доходов.

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