Гетьман: Летом ВСУ могут провести крупное наступление, как под Харьковом в 2022 году 1 4.06.2026, 8:02

Инициатива на стороне Украины.

Силы обороны Украины уже перехватили тактическую инициативу на фронте, что потенциально может перерасти и в стратегическую инициативу – вплоть до масштабного украинского прорыва, как в Харьковской области осенью 2022 года. Такое мнение в эфире «Украинского радио» высказал военный аналитик Алексей Гетьман.

Отвечая на вопрос о том, способны ли Силы обороны Украины осуществить бронетанковый прорыв на фронте, Гетьман сказал, что это вполне возможно.

Эксперт отметил, что для того, чтобы добиться существенного продвижения на десятки километров, нужно использовать технику: бронетехнику, легкую технику, багги и мотоциклы.

«Пешком небольшими группами далеко не продвинешься. Учитывая то, как атакуют дроны и какие есть противотанковые средства – начиная с РПГ-7 и заканчивая дронами, – можно предполагать, что мы осуществим масштабный танковый прорыв», – отметил он.

Инициатива на стороне ВСУ

Также на вопрос, перехватили ли Вооруженные силы Украины инициативу в войне и подтвердится ли это летом, аналитик ответил: «Да. Потому что количество боевых столкновений выровнялось. Раньше оно было меньше, почти нулевым. Сейчас она выросла и фактически сравнялась с российской. Это тактическая инициатива».

По словам Гетьмана, на некоторых участках фронта преимущество на стороне украинских бойцов, а на отдельных мы даже имеем преимущество в живой силе и технике.

«Есть все признаки того, что инициатива, по крайней мере тактическая, уже на нашей стороне. Пока не стратегическая, но в наших руках. Если эта тенденция сохранится, то россиянам уже придется отступать. Это может напомнить Херсонскую или Харьковскую операцию», – сказал он.

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