«Здесь в 1,5 раза больше калорий, чем в углеводах» 8 4.06.2026, 8:41

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Тренер назвал напитки, которые приводят к набору веса.

Многие люди, которые хотят похудеть, отказываются от алкоголя. Верно ли это решение? В каких напитках содержится большое количество калорий? Об этом рассказал нутрициолог.

Фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк поделился, нужно ли отказываться от алкоголя во время похудения.

Какие напитки приводят к набору веса

Нутрициолог решил рассказать, как алкоголь влияет на фигуру и массу тела во время похудения, а еще можно ли иногда выпивать, если худеете?

Первое, что нужно знать: алкоголь очень калорийный. В частности, в одной бутылке пива может быть 200 калорий. В бокале вина — примерно 150 калорий.

100 мл виски, коньяка или текилы — это примерно 230 калорий.

«Алкоголь — штука калорийная. Сам этиловый спирт, этанол, содержит 7 калорий на 1 грамм. Это в 1,5 раза больше калорий, чем в белках и углеводах», — объясняет нутрициолог.

Когда алкоголь попадает в кровь, подавляется расщепление и сжигание жира. Однако пугаться не стоит — это физиология. То же происходит, когда люди едят углеводы и даже белки. Логика проста: когда в тело попадают нежировые калории, организм подавляет расщепление и сжигание жира, чтобы сжигать нежировые калории.

«То, будет ли человек худеть или набирать вес, зависит от того, как соотносятся потребленные калории и израсходованные. Алкоголь — это потребленные калории», — добавляет Виктор Мандзяк.

Если калории, которые мы потребляем, плохо насыщают, они будут приводить к перееданию. Если алкоголь плохо насыщает калориями организм, люди могут заедать его большим количеством пищи и поэтому набирать вес.

Поскольку алкоголь — это напиток, он ненадолго задерживается в организме и не может его насыщать. Под влиянием алкоголя люди могут становиться более импульсивными, например срываться на неправильное или чрезмерное питание.

Но нутрициолог добавляет, если вы пьете бокал вина, вряд ли это спровоцирует переедание и срыв диеты. Чрезмерное количество алкоголя может спровоцировать компенсаторное поведение — вы можете начать есть то, что долго себе запрещали.

Кроме того, у мужчин алкоголь снижает уровень тестостерона и негативно сказывается на росте мышц. Поэтому в течение 1–3 суток после тренировок не рекомендуется употреблять большие дозы алкоголя. Во время похудения важно учитывать рост мышц.

«Если подытожить — мы видим, что алкоголь — это много калорий. Это калории, которые плохо насыщают, а следовательно, могут способствовать перееданию или повышать чувство голода. Но эффект — дозозависимый. Если мы умеем контролировать количество употребленного нами алкоголя, 1–2 напитка можно себе позволить. Желательно не каждый день», — заключает нутрициолог.

При дозированном потреблении алкоголя он не оказывает существенного негативного влияния на здоровье и процесс похудения.

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