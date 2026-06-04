закрыть
4 июня 2026, четверг, 10:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Палата представителей впервые бросила вызов Трампу из-за войны с Ираном

  • 4.06.2026, 8:12
  • 2,714
Палата представителей впервые бросила вызов Трампу из-за войны с Ираном

Резолюция ограничивает возможности президента США.

Палата представителей США впервые за время политической конфронтации по Ирану приняла резолюцию, которая фактически ограничивает действия президента Дональда Трампа в ведении военных операций. Документ поддержали не только демократы, но и четверо республиканцев, что стало заметным сигналом внутреннего раскола в Республиканской партии.

Как сообщает New York Times, голосование прошло с результатом 215 «за», 208 «против». Резолюция требует от администрации Трампа либо вывести американские войска из операций против Ирана, либо получить официальное разрешение Конгресса на продолжение боевых действий.

В то же время документ пока не имеет окончательной силы. Его еще должен рассмотреть Сенат, где перспективы принятия остаются неопределенными. Даже в случае одобрения обеими палатами, для вступления в силу резолюция потребует подписи президента или преодоления вето двумя третями голосов, что затрудняет ее реализацию.

Голосование стало показательным из-за позиции части республиканцев. Против линии президента выступили Томас Масси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон. Это, по оценкам экспертов, свидетельствует о растущем недовольстве затянувшейся военной кампанией.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал документ, заявив, что он «ослабляет позиции США на переговорах» и представляет риск для национальной безопасности. В свою очередь, демократы настаивают, что Конгресс должен вернуть себе ключевую роль в вопросах военных решений, особенно в отношении длительных конфликтов за рубежом:

«Большинство республиканцев поддержали версию администрации о том, что Иран представлял прямую угрозу США».

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик, цены на нефть растут уже третий день подряд, а боевые действия в районе Персидского залива возобновились.

Эксперты отмечают, что даже несмотря на политический резонанс, практическое влияние резолюции может быть ограниченным, однако она четко демонстрирует усиление внутриполитического давления на администрацию Трампа в отношении войны в Иране.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин