Израиль и Ливан договорились о прекращении огня 4.06.2026, 8:58

Обе стороны согласились с позицией США.

Израиль и Ливан по итогам переговоров в Вашингтоне договорились о соблюдении режима прекращения огня, сообщил Госдепартамент США. «Обе стороны согласились с указаниями Соединенных Штатов оперативно продвигать создание пилотных зон, в которых ливанские вооруженные силы возьмут на себя исключительный контроль над территорией, исключив из нее всех негосударственных субъектов», — говорится в заявлении Госдепа. В нем также указывается, что Израиль и Ливан «подтвердили отсутствие враждебных намерений по отношению друг к другу и обязались продолжать прямые переговоры для укрепления доверия».

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили программу в области безопасности, которая включает в себя ликвидацию негосударственных вооруженных группировок в Ливане. Под этим прежде всего подразумевается террористическая «Хезболла». Как уточнили в Госдепе США, в конце июня Израиль и Ливан должны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего соглашения.

Договоренности между Тель-Авивом и Бейрутом предшествовал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава Белого дома резко раскритиковал израильского премьера из-за эскалации конфликта в Ливане и перешел на мат, выражая свое возмущение.

По словам источника Axios, Трамп сказал Нетаньяху: «Ты гр…ный сумасшедший (в оригинале — «You’re fucking crazy»)! Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь все тебя ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого». Другой собеседник издания отметил, что глава Белого дома был «в бешенстве» и в какой-то момент закричал на Нетаньяху: «Какого хрена ты делаешь?» («What the fuck are you doing?»).

До этого у американского президента и израильского премьера были напряженные телефонные разговоры, но этот стал одним из самых тяжелых с момента возвращения Трампа в Белый дом, говорил источник Axios. По его словам, Трамп знает, что «Хезболла» обстреливает Израиль и израильской армии нужно на это отвечать, но глава Белого дома полагает, что Нетаньяху непропорционально усилил удары по Ливану.

После разговора с израильским премьером Трамп написал, что договорился с Нетаньяху об остановке военной операции в Ливане, а также убедил руководство «Хезболлы» отказаться от обстрелов Израиля. Прекращение огня в Ливане является одним из условий, которые Иран выдвинул для перемирия с США. После усиления израильских ударов по стране в Тегеране грозили прекратить переговоры с Вашингтоном.

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