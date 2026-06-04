Еще один банк вводит изменения по денежным переводам для белорусов 4.06.2026, 9:03

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Новшество заработает с 1 июля этого года.

«Цептер Банк» изменит комиссии за зачисление безналичных международных переводов в валюте. Новшество заработает с 1 июля этого года, пишет «Зеркало».

«Если валюта перевода совпадает с валютой счета, то при зачислении иностранной валюты на счет в той же валюте комиссия составит 2% от суммы перевода», — сообщает банк.

Если же требуется конверсия валюты, то сбор будет 2,2% от суммы перевода.

Напомним, ранее другие банки сообщили, что вводят изменения по переводам денег. К примеру, «Белгазпромбанк» с 1 июня увеличил лимиты по P2P-переводам (речь о пересылке денег между физлицами напрямую без посредников). На «пластик» других банков в сутки можно отправить 1800 долларов, а за четыре дня — в два раза больше.

«Сбер Банк» с 29 мая снизил лимит на переводы средств со своих карточек на «пластик» других банков — как беларусских, так и иностранных. Теперь «потолок» — 1000 рублей (было 3500 рублей).

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