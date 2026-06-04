У ВСУ появился новый робот «Вепрь» 1 4.06.2026, 9:17

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фото: dialog.ua

Он может выполнять сложные задачи на фронте.

К использованию в Вооруженных силах Украины официально допустили модернизированный наземный роботизированный комплекс Vepr, предназначенный для логистики и эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, модернизированный НРК Vepr имеет лучшие тактико-технические характеристики, чем его первая версия. Он может доставлять на передовую боеприпасы или военное имущество весом до 350 кг, а также эвакуировать с фронта одновременно 1-2 раненых бойцов.

Кроме того, новый Vepr можно использовать в качестве наземного ударного дрона-камикадзе и для разминирования территории. С его помощью можно эвакуировать с передовой поврежденные автомобили и другую легкую технику.

фото: dialog.ua

ВСУ используют НРК Vepr с 2024 года. Его длина составляет 136 см, ширина 112 см, а высота 138 см. Он оснащен двумя электромоторами и аккумуляторами. Максимальная скорость без груза достигает 7,5 км/ч, а с грузом – 4 км/ч. Запас хода до 40 км. Vepr укомплектован цифровыми видеокамерами. Связь может осуществляться по нескольким каналам, в том числе через Starlink.

К преимуществам нового «Вепря» нужно еще отнести то, что у него простой алгоритм управления. Этот аппарат легко эксплуатировать и обслуживать. У него большой ресурс работы.

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