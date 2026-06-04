Белорусы остро потроллили Лукашенко 8 4.06.2026, 8:29

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Дойти до шести детей — и получить две рубашки.

Новость о том, что в Беларуси за рождение третьего ребенка будут дарить рубашку от Лукашенко, по меньшей мере, удивила комментаторов, пишет «Салідарнасць».

Ролик об этом в Тик-Ток уже собрал больше двух десятков тысяч просмотров и сотни комментариев.

Одни недоумевают, как можно растить детей в условиях современной Беларуси, и приводят личные примеры:

«А я рожаю пятого малыша и очень страшно: роддома ближайшие закрыли, теперь ехать более чем, за 100 км. Как не родить дома или в машине по дороге, как успеть доехать до роддома? Лучше бы пооткрывали роддома!»

«Как бы выжить с тремя детьми на зарплату в 1200-1500 рублей?»

«Вам еще везет, я ушла в декрет у меня зарплата была 850 рублей»

«Когда я уходила в декрет в 2023 году, моя зарплата была 580 рублей. Я работала в Лепеле»

«Я ушла в декрет с зарплатой 900-1000 рублей, «детские» стала получать — 520 рублей. Вот там я и поняла, как хорошо мне работалось»

«Нарожать можно! А вырастить и выучить за что? Зарплаты на выживание. У меня двое (детей), зарплата 1500 рублей — как, за что?»

«А зачем эта рубашка? Говорит рожать детей. А как их после обеспечивать, когда декрет заканчивается? Пускай лучше работу после декрета хорошо оплачиваемую предоставляет с графиком 5/2, а не декретные платит, а дальше — выживайте сами с тремя детьми, в лучшем случае на 1500 рублей»

«Пусть деньги платят на работе на троих детей, а то с нынешними зарплатами и одного тяжело содержать»

«Так пускай зарплаты будут нормальные — и все захотят много детей. Рождаемость маленькая не потому, что никто этого не хочет, а потому, что никто этого не вывозит по финансам»

«А я рада, что переехала в Беларусь и родила тут первенца. Сейчас жду второго, но третьего, извините, не смогу»

«Рождение детей в Беларуси в нынешних условиях для многих большой вопрос: а нужно ли?»

А часть комментаторов отнеслись к новости не просто с недоверием, но и с долей юмора:

«Подарите мне 3 комнатную квартиру — тогда и поговорим»

«Мы для себя решились на третьего, а не ради распашонки»

«Рожать ради рубашки? А жилье можно?»

«Дойти до 6 — и получить 2 рубашки»

«Гэтыя падарункі вяртайце тым, хто гэта прыдумаў. «Народец» яшчэ ніхто так не прыніжаў»

«Очень нужно, крайне важно, я бы даже сказал, жизненно не обходима (рубашка). Живем как в сказке: чем дальше, тем интереснее».

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