«Кремль может сломить только одно» 2 4.06.2026, 8:53

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Что заставит Россию пойти на переговоры.

Ближайшие месяцы могут стать определяющими для дальнейшего хода войны, ведь ситуация на фронте и результаты российского наступления способны существенно повлиять не только на военную, но и на политическую и экономическую обстановку. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

«Поскольку мы говорим о войне, здесь нет смысла говорить в данном случае об экономике и даже о политике, о каких-то расколах элит и т. п. Самая ключевая возможность — это очевидный, глубокий провал попытки российского наступления. Как в 2023 году все ожидали, что Украина начнет мощное контрнаступление, но оно сошло на нет. Это резко снизило уровень оптимизма, в частности — и это самое главное — у союзников Украины, даже не столько у самой Украины. Примерно то же самое возможно и в отношении России», — рассказал он.

Политолог Преображенский также отметил, что в случае очевидного провала российского наступления и значительных безрезультатных потерь могут начаться масштабные процессы как внутри России, так и за ее пределами. По его мнению, это может побудить внешних партнеров Москвы, в частности Китай, усилить давление на Кремль из-за опасений окончательного военного поражения России и заставить Путина согласиться на переговоры на еще приемлемых условиях. Другой возможный сценарий предполагает активизацию окружения российского лидера, которое может возложить на него ответственность за провал наступательной кампании.

Также эксперт предполагает, что такое развитие событий способно спровоцировать серьезные экономические потрясения. По его оценке, российский военно-промышленный комплекс в настоящее время в значительной степени зависит от государственных дотаций и функционирует благодаря подготовке к наступательным действиям.

По мнению Преображенского, если станет очевидно, что дальнейшее наступление невозможно, а фронт фактически стабилизировался без перспектив существенных изменений, это может запустить цепную реакцию и вызвать масштабный спад в экономике России. Именно такой сценарий он считает наиболее вероятным путем к радикальным изменениям.

«Есть и второй вариант — негативный. Это если российское наступление окажется крайне успешным. Россия сможет наконец вернуть Дональда Трампа в Украину из Ирана, а в отношении Ирана будет заключено какое-то мирное соглашение. И совместными дипломатическими усилиями, например, добьется того, что Украина из-за нехватки вооружения будет вынуждена согласиться на проведение выборов или что-то подобное. Это тоже будет радикальное, но не положительное изменение, если Украину удастся к чему-то принудить», — подытожил он.

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