Белоруска уехала в Турцию перед Новым годом и пропала 1 4.06.2026, 9:23

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Ее местонахождение остается неизвестным.

Поисково-спасательный центр «Ориентир» распространил информацию о розыске жительницы Брестской области Юлии Николаевны Федкович 1999 года рождения. По данным поисковиков, женщина отправилась в Турцию 30 декабря 2025 года, после чего ее местонахождение остается неизвестным.

В ориентировке сообщается, что Юлия проживает в Брестской области.

Приметы разыскиваемой: рост 160−165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, средней длины, глаза зеленые. Носит очки, речь ясная. Была одета по сезону.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Юлии Федкович либо видел ее после отъезда, просят сообщить в правоохранительные органы по телефону 102 или связаться с поисково-спасательным центром «Ориентир» по номеру +375 33 992−77−33.

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