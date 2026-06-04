В минском парке Челюскинцев «хлопнул» атракцион
- 4.06.2026, 12:04
Затем из него пошел дым.
В парке Челюскинцев в Минске аттракцион «Башня свободного падения» во время катания людей издал хлопающий звук, после чего из него пошел дым. Видео с инцидентом выложил паблик «Минск. Главное!».
«Катание на „Башне свободного падения“ в парке Челюскинцев пошло не по плану», — подписано видео.
На нем также видно, что после хлопка аттракцион «завис» в воздухе.
В «Аттракцион групп» пояснили, что произошло.
«Выдавило резиновое уплотнение, из-за чего разгерметизировалась гидравлическая магистраль. Аттракцион остановили, посетителей высадили. Риска для жизни и безопасности людей не было», — цитирует ведомство агентство «Минск-новости».