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В минском парке Челюскинцев «хлопнул» атракцион

  • 4.06.2026, 12:04
В минском парке Челюскинцев «хлопнул» атракцион

Затем из него пошел дым.

В парке Челюскинцев в Минске аттракцион «Башня свободного падения» во время катания людей издал хлопающий звук, после чего из него пошел дым. Видео с инцидентом выложил паблик «Минск. Главное!».

«Катание на „Башне свободного падения“ в парке Челюскинцев пошло не по плану», — подписано видео.

На нем также видно, что после хлопка аттракцион «завис» в воздухе.

В «Аттракцион групп» пояснили, что произошло.

«Выдавило резиновое уплотнение, из-за чего разгерметизировалась гидравлическая магистраль. Аттракцион остановили, посетителей высадили. Риска для жизни и безопасности людей не было», — цитирует ведомство агентство «Минск-новости».

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