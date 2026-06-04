Белорусы проедают валютные заначки 4 4.06.2026, 11:26

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Что происходит в обменниках.

В мае физические лица вновь стали чистыми продавцами валюты, свидетельствуют данные Национального банка Беларуси.

Их чистая продажа за последний месяц весны составила 310,5 млн долларов. В частности, они купили валюты на 1,144 млрд, а продали — на 1,454 млрд долларов. За пять месяцев население с страны в целом продало валюты больше, чем купило на сумму 953,2 млн долларов.

Юрлица стали в мае чистыми покупателями валюты, купив больше, чем продал на 235,7 млн долларов. Их общий объем покупки составил 3,649 млрд, а продажи — 3,413 млрд долларов.

За пять месяцев предприятия-резиденты купили валюты на 17,887 млрд, а продали — на 17,435 млрд долларов. Плюс составил 452,2 млн долларов.

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