Mitsubishi возрождает знаменитую модель Pajero

Mitsubishi возрождает знаменитую модель Pajero1
- 4.06.2026, 11:42
Любителей ждет сюрприз.
Японский автопроизводитель Mitsubishi в последний раз выпустил внедорожную модель Pajero в 2021 году, но не так давно появились слухи, что вскоре она вернется на рынок. И вот эти слухи подтвердились, обновленное авто дебютирует уже этой осенью.
Каким будет обновленный Pajero, рассказало издание Motor1. Оно называет новинку настоящим покорителем бездорожья с рамной конструкцией, позаимствованной у пикапа Triton. В то же время японский автопроизводитель подтвердил возвращение еще одного знакомого названия – Montero. Вероятно, именно под этим брендом Pajero будет продаваться в Северной Америке.
Однако у Mitsubishi куда более масштабные планы на одно из своих самых культовых имен. Название Pajero будет использоваться не для одной конкретной модели, а для целой серии автомобилей. Обнародованный план развития компании говорит о том, что в разработке находятся как минимум две дополнительные модели на базе Pajero.
Деталей о полноценном Pajero пока немного, но в Mitsubishi отмечают, что он станет флагманом компании. Возрожденный внедорожник получит полный привод, а также уникальные настройки подвески для обеих осей, что будет отличать его от пикапа Triton. При этом новинка не будет копировать интерьер грузовика, а будет иметь собственный оригинальный салон, где акцент, очевидно, сделают на повышенном комфорте.
Серия Pajero является частью большой стратегии, которая предусматривает выпуск 13 новых моделей Mitsubishi до конца марта 2032 года. В перечне будет большой выбор автомобилей под разные задачи – от минивэнов и кей-каров до кроссоверов и пикапов. Среди этих 13 автомобилей пять будут гибридными, а еще пять – полностью электрическими. Судя по плану развития, спортивного авто среди них нет.
Pajero – ключевая линейка для Mitsubishi. Модель продавалась десятилетиями в более 170 странах и регионах мира, а ее общие продажи за четыре поколения превысили 3,25 миллиона единиц. Появление близнеца Montero было бы абсолютно логичным для Северной Америки, где рамные внедорожники до сих пор пользуются огромным спросом.