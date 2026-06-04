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WSJ: В Кремле меняются настроения

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  • 4.06.2026, 11:34
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WSJ: В Кремле меняются настроения

Российские элиты разочаровались в войне.

В российской политической и экспертной среде усиливаются сомнения в возможности достижения заявленных Кремлем целей в Украине. По данным The Wall Street Journal, все больше представителей элиты, включая некоторых сторонников жесткой линии, считают, что война приносит все меньше стратегических выгод, а перспектива полной победы выглядит недостижимой (перевод — сайт Charter97.org).

Среди тех, кто публично или непублично высказывает подобные оценки, называют бывшего депутата Олега Царева, политтехнолога Алексея Чадаева и аналитика Василия Кашина. По их мнению, Москва не располагает ресурсами для смены власти в Киеве или установления полного контроля над Украиной. Более того, дальнейшая эскалация способна лишь усилить антироссийские настроения в украинском обществе.

Источники издания утверждают, что схожие взгляды разделяет и часть кремлевских прагматиков. Однако влиятельные представители силового блока и ультраконсервативные круги продолжают выступать за продолжение и расширение военных действий. Публичная критика войны остается крайне ограниченной: отдельные заявления и публикации, содержащие скептические оценки, удаляются, а их авторы нередко вынуждены смягчать свои позиции.

Несмотря на растущую дискуссию внутри элит, Путин не демонстрирует готовности менять свои военные амбиции. Напротив, Россия продолжает наносить массированные удары по украинским городам, а требования Москвы на переговорах по-прежнему остаются неприемлемыми для Киева и его западных партнеров.

Тем временем Украина наращивает атаки беспилотниками по российским тылам и объектам логистики на оккупированных территориях. По сообщениям ряда источников, это уже привело к перебоям с поставками топлива в Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. На фоне продолжающихся боевых действий все чаще обсуждается вариант заморозки конфликта по линии фронта, однако перспективы такого сценария пока остаются неопределенными.

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