WSJ: В Кремле меняются настроения

WSJ: В Кремле меняются настроения2
- 4.06.2026, 11:34
- 2,088
Российские элиты разочаровались в войне.
В российской политической и экспертной среде усиливаются сомнения в возможности достижения заявленных Кремлем целей в Украине. По данным The Wall Street Journal, все больше представителей элиты, включая некоторых сторонников жесткой линии, считают, что война приносит все меньше стратегических выгод, а перспектива полной победы выглядит недостижимой (перевод — сайт Charter97.org).
Среди тех, кто публично или непублично высказывает подобные оценки, называют бывшего депутата Олега Царева, политтехнолога Алексея Чадаева и аналитика Василия Кашина. По их мнению, Москва не располагает ресурсами для смены власти в Киеве или установления полного контроля над Украиной. Более того, дальнейшая эскалация способна лишь усилить антироссийские настроения в украинском обществе.
Источники издания утверждают, что схожие взгляды разделяет и часть кремлевских прагматиков. Однако влиятельные представители силового блока и ультраконсервативные круги продолжают выступать за продолжение и расширение военных действий. Публичная критика войны остается крайне ограниченной: отдельные заявления и публикации, содержащие скептические оценки, удаляются, а их авторы нередко вынуждены смягчать свои позиции.
Несмотря на растущую дискуссию внутри элит, Путин не демонстрирует готовности менять свои военные амбиции. Напротив, Россия продолжает наносить массированные удары по украинским городам, а требования Москвы на переговорах по-прежнему остаются неприемлемыми для Киева и его западных партнеров.
Тем временем Украина наращивает атаки беспилотниками по российским тылам и объектам логистики на оккупированных территориях. По сообщениям ряда источников, это уже привело к перебоям с поставками топлива в Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. На фоне продолжающихся боевых действий все чаще обсуждается вариант заморозки конфликта по линии фронта, однако перспективы такого сценария пока остаются неопределенными.