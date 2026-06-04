Бен Ходжес: Буданов доберется до Крымского моста 2 4.06.2026, 11:46

Бен Ходжес

Американский генерал назвал решающий фактор в войне.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что освобождение Крыма является ключевым для безопасности в Черном море, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов рано или поздно разрушит Крымский мост. По его мнению, полуостров станет решающим фактором в российско-украинской войне.

Об этом он заявил во время мероприятия в Центре европейской политики в Брюсселе, сообщает корреспондентка издания «Телеграф».

По словам генерала, пока Россия контролирует Крым, она способна влиять почти на все процессы в Черном море, вмешиваться в энергетические проекты, срывать поставки из украинских портов и блокировать работу Мариуполя и Бердянска.

«Пока она «сидит» в Крыму, Украине будет невозможно восстановить и снова использовать Мариуполь и Бердянск, потому что Россия блокирует тот большой проклятый мост, который, я уверен, генерал Буданов рано или поздно разрушит», — сказал Ходжес.

Он также отметил, что Россия стремится доминировать в Черном море и использует регион как плацдарм для своих действий за его пределами. По словам генерала, Москва имеет «только плохие намерения» в отношении Черноморского региона и выступает против проектов, которые позволяют странам обходить российское влияние.

Ходжес считает, что создание единого экономического пространства между Черным морем, Дунаем, Кавказом и Центральной Азией могло бы принести выгоду миллионам людей. В то же время, по его словам, для этого Украина должна победить Россию и заставить ее жить в пределах собственных границ.

Во время дискуссии эксперты также отметили, что ситуация в Черном море может обостряться из-за атак на порты, суда и развития российских морских беспилотников. По их мнению, будущее региона будет зависеть от результата войны и уровня безопасности на море.

Напомним, в ночь на 4 июня оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com