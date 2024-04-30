«Охота» удалась: украинские морпехи выследили и поразили вражеский расчет БПЛА 30.04.2024, 10:00

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Украинские военные продолжают успешно наносить удары по российским террористам на поле боя с использованием FPV-дронов. Один из таких ударов привел к ликвидации расчета БПЛА оккупантов. Эту информацию распространили в Telegram Военно-морские силы Украины.

Морпехи-артиллеристы из Николаева с помощью аэроразведки смогли отследить местоположение вражеского расчета. После этого по противнику был нанесен огневой удар.

«Работа сводного расчета fpv 1-го самоходного артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского», - говорится в сообщении ВМС ВСУ.