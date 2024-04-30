Moody’s оценило кредитный рейтинг Беларуси 2 30.04.2024, 10:17

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Рейтинговое агентство Moody’s провело повторную оценку приемлемости кредитных рейтингов Беларуси. По ее итогам текущие рейтинги были подтверждены на уровне С.

Moody’s по-прежнему рассматривает выплаты по еврооблигациям в национальной валюте в качестве дефолта.

«Рейтинг также отражает ограниченную способность Беларуси обслуживать свой долг в условиях ужесточения санкций в ответ на поддержку военного вторжения России в Украину», — говорится в сообщении агентства.

Moody’s оценивает риск дефолта по текущим и будущим выпускам долговых обязательств Беларуси как очень высокий. По оценкам агенства, государственный долг Беларуси в 2023 году составлял около 45% ВВП и, вероятно, останется примерно на этом уровне в этом году.

«Стабильный прогноз указывает на то, что кредитный профиль Беларуси вряд ли существенно улучшится, если санкции не будут сняты, чего мы не ожидаем в среднесрочной перспективе.

«C» является самым низким рейтингом по рейтинговой шкале Moody’s, и маловероятно, что рейтинг Беларуси поднимется с текущего положения, если санкции не будут сняты, что станет ключевым условием для возобновления выплат по внешнему долгу в иностранной валюте. Даже в случае отмены санкций позиция Беларуси по ликвидности, вероятно, останется очень слабой, что ограничивает ее способность обслуживать суверенный долг», — отметили в Moody’s.

Напомним, другие кредитные агентства большой тройки Fitch и S&P отказались от публикации рейтингов Беларуси.