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На российского губернатора напали с ножом

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  • 5.04.2024, 7:42
  • 7,542
На российского губернатора напали с ножом
Андрей Чибис

Его ранили в живот.

На губернатора Мурманской области РФ Андрея Чибиса было совершено нападение после встречи с жителями города Апатиты, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы региона.

«Вооруженное нападение произошло на выходе из здания ДК „Строитель“. Нападавший мужчина был задержан», — сказал собеседник агентства. По его словам, после нападения Чибис самостоятельно дошел до машины.

«Интерфакс» уточнят, что губернатор был ранен в живот. По данным агентства «СеверПост», нападавший был вооружен ножом.

Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает телеграм-канал «112».

Телеграм-канал Baza пишет, что на губернатора напал 42-летний местный житель Александр Быданов. По данным канала, он был ранен при задержании.

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