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BILD: Украинские дроны «дотянутся» до Урала и Заполярья

  • 5.04.2024, 11:08
BILD: Украинские дроны «дотянутся» до Урала и Заполярья

Они восполнят дефицит ракет средней и большой дальности.

На днях ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Для одного из ударов использовался украинский дрон UJ-22. Ранее считалось, что его дальнобойность составляет 800 км. По-видимому, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлёгкого самолёта Аэропракт A-22 «Летучая лисица».

По информации BILD, уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше.

Они восполнят дефицит ракет средней и большой дальности.

«Ракеты остались в прошлом. Дроны — это будущее», — заявил источник BILD. По его данным, до конца года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км. А киевское КБ «Луч» разработало беспилотник «Сокол-3000», который может пролететь до 3300 км. По расчётам BILD, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположены около 80 военных баз. В их числе аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.

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