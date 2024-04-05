Главбух спортивной школы в Несвиже нашла «беспроигрышный путь к богатству»4
- 5.04.2024, 16:21
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Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы.
Главный бухгалтер спортивной школы в Несвиже больше года безо всяких оснований увеличивала себе зарплату, похитив таким способом свыше девяти тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Решив увеличить свой ежемесячный доход, 33-летняя жительница Несвижа нашла, по ее мнению, „беспроигрышный“ путь к богатству. Владея ключом доступа к электронному счету организации, она больше года необоснованно увеличивала размер своей заработной платы», — рассказали в ведомстве.
По данным следствия, женщина пользовалась тем, что у нее была хорошая репутация квалифицированного специалиста и большой опыт в проведении финансовых операций, поэтому руководство спортивной школы не слишком контролировало ее действия. Свои махинации она совершала с сентября 2021 года по январь 2023 года.
В целях конспирации главбух никого не подпускала к своему рабочему месту и все операции проводила самостоятельно.
«Директор спортивной школы случайно выявил хищение денег, когда сверял суммы, указанные в расчетных листах работников школы и в списках о начислении заработной платы, направленных в банк на исполнение», — добавили в СК.
На допросах главбух свою вину признала и пояснила, что пошла на преступление из-за того, что ей нужны были деньги. Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.