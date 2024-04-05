закрыть
5 апреля 2024, пятница, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главбух спортивной школы в Несвиже нашла «беспроигрышный путь к богатству»

4
  • 5.04.2024, 16:21
  • 2,178
Главбух спортивной школы в Несвиже нашла «беспроигрышный путь к богатству»

Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Главный бухгалтер спортивной школы в Несвиже больше года безо всяких оснований увеличивала себе зарплату, похитив таким способом свыше девяти тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Решив увеличить свой ежемесячный доход, 33-летняя жительница Несвижа нашла, по ее мнению, „беспроигрышный“ путь к богатству. Владея ключом доступа к электронному счету организации, она больше года необоснованно увеличивала размер своей заработной платы», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, женщина пользовалась тем, что у нее была хорошая репутация квалифицированного специалиста и большой опыт в проведении финансовых операций, поэтому руководство спортивной школы не слишком контролировало ее действия. Свои махинации она совершала с сентября 2021 года по январь 2023 года.

В целях конспирации главбух никого не подпускала к своему рабочему месту и все операции проводила самостоятельно.

«Директор спортивной школы случайно выявил хищение денег, когда сверял суммы, указанные в расчетных листах работников школы и в списках о начислении заработной платы, направленных в банк на исполнение», — добавили в СК.

На допросах главбух свою вину признала и пояснила, что пошла на преступление из-за того, что ей нужны были деньги. Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип