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«У него есть смелость, а мы не можем оказать помощь»

  • 5.04.2024, 22:55
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«У него есть смелость, а мы не можем оказать помощь»

Снайдер высказался о мобилизации Жадана и пристыдил США за отсутствие поддержки Украине.

Американский историк и писатель Тимоти Снайдер считает, что украинский писатель Сергей Жадан не должен рисковать своей жизнью на фронте, защищая Украину от российских оккупантов. Об этом он написал 3 апреля в социальной сети X, заметил «Гордон».

- Сергей Жадан, один из величайших создателей культуры мира, должен держать в руках Нобелевскую премию, а не винтовку, – написал историк.

Он добавил, что Старобельск Луганской области, где родился Жадан, временно оккупирован, а Харьков, где писатель проживает, находится под российскими обстрелами.

Снайдер подчеркнул также, что его расстраивает отсутствие поддержки Украине со стороны США и заявил, что из-за этого страна-агрессор РФ имеет возможность терроризировать все большую территорию Украины, подвергая опасности жизнь как украинского писателя, так и миллионов других украинцев.

Завершая, историк напомнил, что Жадан с первых дней войны занимается волонтерством, а недавно заявил о готовности защищать Украину на фронте от российских оккупантов.

- У него есть смелость сделать это, в то время как мы не можем оказать помощь, – резюмировал Снайдер.

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