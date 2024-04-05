«У него есть смелость, а мы не можем оказать помощь» 5.04.2024, 22:55

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Снайдер высказался о мобилизации Жадана и пристыдил США за отсутствие поддержки Украине.

Американский историк и писатель Тимоти Снайдер считает, что украинский писатель Сергей Жадан не должен рисковать своей жизнью на фронте, защищая Украину от российских оккупантов. Об этом он написал 3 апреля в социальной сети X, заметил «Гордон».

- Сергей Жадан, один из величайших создателей культуры мира, должен держать в руках Нобелевскую премию, а не винтовку, – написал историк.

1/4. Serhyi Zhadan, one of the world's most remarkable creators of culture, should be holding a Nobel diploma, not a rifle. — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) April 3, 2024

Он добавил, что Старобельск Луганской области, где родился Жадан, временно оккупирован, а Харьков, где писатель проживает, находится под российскими обстрелами.

Снайдер подчеркнул также, что его расстраивает отсутствие поддержки Украине со стороны США и заявил, что из-за этого страна-агрессор РФ имеет возможность терроризировать все большую территорию Украины, подвергая опасности жизнь как украинского писателя, так и миллионов других украинцев.

Завершая, историк напомнил, что Жадан с первых дней войны занимается волонтерством, а недавно заявил о готовности защищать Украину на фронте от российских оккупантов.

- У него есть смелость сделать это, в то время как мы не можем оказать помощь, – резюмировал Снайдер.