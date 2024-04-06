Renault возрождает знаменитую семейную модель в новом формате 2 6.04.2024, 10:20

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Стало известно, как будет выглядеть авто.

Renault рассматривает возможность выпуска нового минивэна Espace, причем он будет электрическим. Об этом рассказал один из руководителей разработки электромобилей Renault Оливье Броссе британскому изданию Autocar.

На данный момент Renault Espace присутствует в линейке марки, однако он изменился и стал семиместным кроссовером на базе модели Austral. Однако во французской компании стремятся вернуться к истокам и снова сделать его семейным минивэном.

Электрическая линейка Renault будет пополняться моделями новых классов и среди них, скорее всего, будет и минивэн. Его планируют построить на платформе Ampr Medium (также известной, как CMF-EV), которую используют электромобили Renault Megane и Scenic, а также Nissan Ariya.

Однако Оливье Броссе отметил, что существуют определенные трудности. Семиместный электрический минивэн Renault Espace будет весить более 2 тонн, а это значит, что ему не очень-то подходит переднеприводная компоновка, как у Megane и Scenic. Значит, необходимо делать модель полноприводной.

В то же время, по мнению топ-менеджера Renault, электрическая архитектура открывает новые возможности и позволяет сделать минивэн более просторным и практичным.

Как и новый Renault 5, электровен может быть выполнен в ретростиле — авто будет напоминать первый Renault Espace 1984 года.