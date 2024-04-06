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В России «герой СВО» перерезал горло двум фермерам

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  • 6.04.2024, 10:44
  • 3,422
В России «герой СВО» перерезал горло двум фермерам

Оккупант дважды ездил на войну в Украину и даже получил медаль «За отвагу».

Российские силовики ищут участника войны в Украине Артема Букотина, подозреваемого в жестоком убийстве двух фермеров в Ростовской области, сообщает 7×7.

Тела сотрудников сельхозкооператива «Верхоломов» Андрея Ликольда и Юрия Москового нашли в реке Сал через два дня после их исчезновения. Сотрудники полиции нашли автомобиль Ликольда. В багажнике лежало его тело со связанными руками и ногами, перерезанным горлом и отрезанными ушами.

Вскоре в реке было найдено тело второго мужчины. Родственники рассказали, что мужчины не выпивали и ни с кем не конфликтовали.

Подозреваемый 32-летний Букотин дважды ездил на войну в Украину и даже получил медаль «За отвагу». Журналисты выяснили, что у него уже были проблемы с законом. В 2014 году он был судим за угон машины.

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