В Минске водитель маршрутки устроил масштабную аварию 2 6.04.2024, 20:39

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Четырех пассажиров доставили в больницу.

Сегодня днем около 13.25 50-летний водитель маршрутного такси Mercedes вблизи здания №18 по улице Гинтовта в Минске не справился с управлением. Он врезался в припаркованные автомобили Renault, Volkswagen и Mercedes. От удара Mercedes выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом, а автомобиль Volkswagen — с осветительной мачтой.

После аварии в больницу доставили четырех пассажиров маршрутки, которая попала в ДТП в Минске. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве сообщили, что четырех пострадавших доставили в городские больницы №5, 2 и БСМП.

«У пострадавших диагностированы сочетанные травмы: ЧМТ, перелом челюсти, ушибы, ссадины и т.д. Всем пациентам сейчас проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — сообщили в Минздраве.