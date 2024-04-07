закрыть
7 апреля 2024, воскресенье, 10:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Секретный BMW 7 Series впервые показали на публике

  • 7.04.2024, 9:55
  • 1,334
Секретный BMW 7 Series впервые показали на публике

Седан оснастили двигателем, как у Bugatti.

BMW продолжает раскрывать свои секреты и демонстрировать автомобили, о которых никто не знал. На этот раз баварцы рассекретили действительно уникальное авто — седан BMW 7 Series 1990 года с 16-цилиндровым двигателем. Его показали на выставке Techno-Classica в Эссене, а также рассказали о нем на странице BMW Classic в Facebook.

16-цилиндровые легковые авто в свое время выпускали Cadillac и Cizeta, а сейчас такие модели есть только у Bugatti. Однако и BMW рассматривали возможность производства таких моторов для топовой роскошной версии 7 Series.

Всего было создано всего два 16-цилиндровых прототипа BMW. И если седан BMW 7 Series E32 80-х с V16 достаточно известен и даже время от времени выставляется в музее марки, то более совершенный BMW 750 iL V16 Goldfisch 1990 года прятали от посторонних глаз.

В конструкции этого авто использовали элементы более современного BMW 7 Series E38, который в то время находился в разработке. Хотя дизайн прототипа несколько иной: у него круглые фары, несколько иные боковины и толстые задние стойки крыши с малым углом наклона. На единственном фото салона видно телефон.

Под капотом установлен уникальный 6,6-литровый V16. По сравнению с предыдущим прототипом его мощность уменьшили с 402 до 348 л.с., но это позволило отказаться от сложной системы охлаждения с воздухозаборниками в задних крыльях.

С 5-ступенчатым автоматом седан BMW 750 iL V16 Goldfisch развивал 250 км/ч. Впрочем, доработать двигатель и запустить его в серию так и не удалось и проект закрыли.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип