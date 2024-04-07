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Брестское «Динамо» лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу

  • 7.04.2024, 16:33
Брестское «Динамо» лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу

Выйти в лидеры брестчанам помогла разгромная победа над «Шахтером».

Команда брестского «Динамо» возглавила турнирную таблицу чемпионата Беларуси по футболу. Выйти в лидеры брестчанам помогла разгромная победа в гостевом поединке третьего тура чемпионата.

Брестское «Динамо» победило солигорский «Шахтер» со счетом 4:0.

В итоге в лидирующей группе брестское «Динамо» оказалось на первом месте с 7 набранными очками за три матча, сразу на пятки наступает гродненский ФК «Неман», «Торпедо-БелАЗ» и «Славия», у которых по 6 очков, но за две игры.

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