Действующий чемпион «Формулы-1» повторил рекорд легендарного Шумахера 7.04.2024, 17:17

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии в третий раз подряд.

Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем четвертого этапа «Формулы-1» — Гран-при Японии.

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии в третий раз подряд в своей карьере.

До сих пор трижды подряд победителем Гран-при Японии становился только один гонщик — легендарный Михаэль Шумахер, который выигрывал в 2000—2002 годах.

В целом Шумахер является лидером по количеству побед на Гран-при Японии, выиграв этап шесть раз. Вторым идет Льюис Хэмилтон — 5 побед, тройку лидеров замыкает Себастьян Феттель — 4 победы.

Вторым в сегодняшней гонке стал партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес. Третьим финишировал Карлос Сайнс, выступающий за «Феррари».

Ферстаппен лидирует в общем зачете, имея в своем активе 77 очков.

Следующий этап «Формулы-1» состоится 21 апреля в Китае.