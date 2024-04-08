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Река Елшанка в российском Орске начала выходить из берегов

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  • 8.04.2024, 4:02
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Река Елшанка в российском Орске начала выходить из берегов

Жителей прилегающих улиц эвакуируют.

Река Елшанка в Орске выходит из берегов, жителей прилегающих улиц эвакуируют, сообщил мэр Василий Козупица в телеграм-канале.

По его словам, в зону подтопления попадает территория от Вяземской до Краматорской и Механического завода.

«Сейчас занимаемся оповещением людей, отрабатываем ситуацию с полицией и группировками сил ГО ЧС, организовали автобусы для эвакуации, пункты временного размещения», — написал мэр. Районная администрация вместе с полицией дежурит круглосуточно, добавил Козупица. Он призвал жителей относиться к эвакуации ответственно.

Река Елшанка — правый приток реки Урал. Она берет начало на близ города Гая и протекает через Орск.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. К вечеру 7 апреля уровень воды достиг отметки 864 см, опасной считается отметка 930 см.

По последним данным, в регионе подтоплены более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков. Спасатели эвакуировали свыше 6,1 тыс. человек, из них более 1 тыс. находятся в пунктах временного размещения.

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