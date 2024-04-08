На аукцион выставили неприметный автомобиль легенды Голливуда 8.04.2024, 8:58

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Автомобиль прошел реставрацию и последние два десятилетия почти не эксплуатировался.

В США на аукцион Mecum выставили Chevrolet Blazer 1970 года. За обычный рамный внедорожник могут получить немалую сумму денег, ведь он принадлежал знаменитому голливудскому актеру Стиву Маккуину, пишет «Фокус».

Стив Маккуин был известным автоколлекционером и гонщиком. В гараже звезды фильмов «Великолепная семерка», «Большой побег» и «Буллит» было около сотни спортивных авто и мотоциклов, среди которых — раритетные Ferrari 275, Jaguar XKSS, Ford GT40, Porsche 911 и 917.

Кроме того, Стив Маккуин имел собственную команду по ралли. Именно для нее актер и решил купить Chevrolet Blazer K5. Внедорожник использовался для буксировки прицепов с гоночными авто.

Уже в 1971 году актер продал внедорожник всего за $1500 и его второй владелец Боб Бьянки владел машиной до 2022 года. С 2001 года Chevrolet K5 Blazer в основном стоял в гараже и почти не ездил, поэтому его пробег относительно небольшой — 131 тыс. км. Автомобиль также прошел реставрацию.

Chevrolet Blazer 1970 года оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 255 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Комплектация включает кондиционер и передние дисковые тормоза.