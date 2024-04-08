Книга внука выходцев из Беларуси занимает пятое место в топ-100 лучших детективов мира 8.04.2024, 10:37

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Скотт Туроу (Scott Turow)

Фото: Roberto Serra / Iguana Press / Getty Images

На июнь планируется премьера сериала по произведению на Apple TV.

Существуют два списка 100 лучших детективных романов всех времен, созданные в 1990-х писателями и экспертами: британская и американская версии. Они в основном совпадают, только места у книг разные, пишет nashaniva.com.

Первое место в британском списке занимает бестселлер Джозефины Тэй (псевдоним Элизабет Макинтош) «Дочь времени», где главный инспектор Алан Грант, который накануне сломал ноги, от нечего делать заинтересовался историей Ричарда III, репутацию которого уничтожили Томас Мор и Уильям Шекспир. Опираясь на исторические источники (Элизабет Макинтош была знатоком британской истории и автором исторических романов), Грант доказывает, что Ричард III не убивал своих племянников — сыновей тогдашнего короля.

Естественно, что попытки обелить репутацию Ричарда III были и раньше. Но именно после выхода романа «Дочь времени» (в качестве эпиграфа была взята старая английская поговорка «Правда — дочь времени») в британском обществе возникла широкая дискуссия по поводу бывшего короля Англии и была пересмотрена его роль в истории.

Второе место в списке занимает роман американского писателя Рэймонда Чандлера «Глубокий сон». Шпионский роман Джона Ле Карре «Шпион, пришедший с холода» на третьем месте.

«Убийство Роджера Экройда» Агаты Кристи, где она отошла от традиционных канонов детектива, на пятом месте. Кстати, приключения Шерлока Холмса только двадцатые.

А вот в американском списке детективы про Шерлока Холмса занимают первое место.

Один из зачинателей американского нуара Дэшил Хэммет с «Мальтийским соколом» на втором месте, детективы Эдгара По — третьи, «Дочь времени» Джозефины Тэй — 4-я, «Глубокий сон» Чандлера — 8-й, а «Десять негритят» Агаты Кристи — только 10-я (в американском названии — «И никого не стало»).

А вот «Презумпция невиновности» (Presumed Innocent) Скотта Туроу на высоком пятом месте. Скотт Туроу (Scott Turow) — известный американский писатель, автор юридических триллеров, а также юрист.

Он родился в Чикаго 12 апреля 1949 года, через несколько дней у него юбилей — 75 лет. Как сообщает Википедия, его родители были детьми евреев, эмигрировавших из Беларуси.

В 1987 году Скотт Туроу написал детектив «Презумпция невиновности».

Главный герой — окружной прокурор с показательным именем Расти Сабич. Убивают его подчиненную и бывшую любовницу Каролин Полимус. Сначала расследовать дело поручают Сабичу, но скоро подозрение падает на него, так как на это указывают многие улики, и прокурора берут под стражу.

Расти Сабич вынужден обратиться к своему «заклятому врагу», противнику в судебных процессах, очень дорогому адвокату Сэнди Стерну.

В 1990 году Алан Пакула снял триллер по этому роману, где главную роль сыграл Харрисон Форд, у которого, кстати, тоже белорусские корни.

Постер фильма «Презумпция невиновности» (1990) c Харрисоном Фордом и Раулем Хулио

Кстати, жену Расти Сабича сыграла Бонни Беделиа — жена Джона Мак-Лейна (Брюса Уиллиса) в «Крепком орешке» и тетя Маколея Калкина («Один дома») в реальной жизни.

На июнь планируется премьера сериала «Презумпция невиновности» на Apple TV с Джейком Джилленхолом и Рут Негга в главных ролях.

А Скотт Туроу впоследствии написал несколько юридических триллеров. Он очень активен в фейсбуке, в октябре 2023 года реагировал на израильско-палестинский конфликт.

В британском списке «Презумпция невиновности» на 48-м месте.

Но следует также учитывать, что эти списки составлялись в конце ХХ века, и там нет романов Ю Несбе и Роберта Гэлбрейта (Джоан Роулинг) — на сегодня золотых эталонов современного детектива.