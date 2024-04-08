Алексей Протас отличился в матче НХЛ впервые с 27 февраля 8.04.2024, 11:42

Форвард из Беларуси прервал 11-матчевую серию без очков.

«Вашингтон» уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:3 ОТ, пишет hockey.by.

В составе «столичных» шайбами отметились Макс Пачиоретти и белорус Алексей Протас. Протас прервал 11-матчевую серию без очков.

Всего в этой игре уроженец Витебска сыграл 15 минут 40 секунд (из них 0:35 – в меньшинстве) и кроме заброшенной шайбы совершил 2 перехвата, выиграл 1 вбрасывание и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне у Протаса 29 (6+23) очков в 73 матчах.