Белорусов будут лечить мигранты? 9.04.2024, 9:20

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Фото: Tochukwu Ezike / Facebook

В минских поликлиниках — патовая ситуация.

На то, что в столичных поликлиниках стало много врачей с нетипичными для беларусов фамилиями, обратили внимание читатели «Белсата». Пожилые посетители жалуются, что не могут запомнить фамилию своего участкового терапевта. По этому поводу журналисты поинтересовались: это случайность и наблюдается только в каком-то одном медицинском учреждении или новый тренд, с помощью которого власти пытаются решить кадровую проблему в медицине.

Где укрепились иностранными специалистами

Журналисты осмотрели страницы 45 поликлиник Минска – взрослых и детских – и выяснили, что как минимум в 25 из них, действительно, работают врачи с нетипичными для Беларуси именами и фамилиями.

Например, в 23-й городской поликлинике работают два врача общей практики – Акани Чимзи Принс и Эзике Тачукву Энтони. В 21-й центральной районной поликлинике Заводского района работают врачи общей практики Махры Анналыева, Лейла Сахиб Кызы Мамедова, Какаджан Реджепов. В 22-й находим двух врачей общей практики Акмырата Амадова, Васима Гашимзаде и стоматолога Захра Зияда Намджумагадама.

В 3-й городской детской поликлинике работают рентгенолог Динь Тхи Бик Фыонг, травматолог-ортопед Мансур Базаров, участковый педиатр Руфина Галямова.

В 15-й городской поликлинике находим следующим специалистов: врач общей практики Шукри Мустафа Абдулхамид, стоматолог-терапевт Хачик Тевосян, стоматолог-хирург Мухамад Муса.

Рахымберди Гундогдыев (справа)

Фото: Рахымберди Гундогдыев / bigbookname.com

Больше всех укрепилась зарубежными специалистами 17-я городская поликлиника в Заводском районе на окраине столицы на улице Герасименко. Из более чем 200 врачей, фамилии которых есть в публичном доступе, 24 имеют неместное происхождение. Это 10%. Здесь и выходцы из Туркменистана (Гузаль Пирнапасова, Рахымберди Гундогдыев, Сардор Аллабергенов), и Заким Ахмади из Афганистана, и стоматолог Мейсам Алихоссейнзаде из Ирана, и вьетнамец-интерн Чан Дынь Дык Ань.

Кто и когда приехал в Беларусь

Беларусь давно экспортирует образовательные услуги: в стране учится много иностранцев, которые по каким-то причинам могли остаться работать в Беларуси. Поэтому мы посмотрели, давно ли работают эти врачи в 17-й поликлинике. Мы изучили архивную версию этого же сайта за 9 сентября 2020 года и выяснили, что на тот момент фамилий врачей-иностранцев в расписании работы не значилось вовсе. В мае 2022-го в поликлинике появились первые пять иностранцев, четверо из которых – интерны, а в январе 2023-го их число выросло до 11. За год число иностранных специалистов в этом медицинском учреждении возросло еще на 13 человек.

Следующий вопрос, который нас интересовал: они приехали на работу в Беларусь, так сказать, готовыми специалистами или получили образование в нашей стране.

Обзор страниц врачей в социальных сетях, их упоминание на сайтах университетов, где они учились, дали нам основания сделать выводы, что большинство иностранных специалистов, работающих в поликлиниках Минска, закончили наши вузы за последние 4-5 лет.

Хотя, например, азербайджанец Васим Гашимзаде – врач и стендап-комик – утверждает, что в Беларуси живет с 4 лет, знает белорусский язык и в своих стендапах рассказывает, как на него с удивлением смотрят пациенты, полагая, что он не поймет даже русского.

Выучился сам – помоги соотечественнику

Но возьмем, например, врачей с самыми экзотическими для Беларуси фамилиями – Эзике Тачукву Энтони и Акани Чимзи Принс, которые работают терапевтами в 23-й поликлинике. Они приехали из Нигерии. Акани Чимзи окончил Гродненский медицинский университет в 2020-м году, а в 2023-м – ординатуру, а Эзике Тачукву учился в Витебске и получил образование в 2021 году. В 2017-м даже ездил на практику на свою родину, как свидетельствуют соответствующие документы вуза.

Эзике Тачукву Энтони (первый слева)

Фото: Tochukwu Ezike / Facebook

Интересно, что Акани Чимзи имеет предприятие в Нигерии Tourcan Consults Intl’ LTD, которое консультирует и помогает в вопросе поступления в беларусские вузы. Филиал работает в Беларуси. Самый дешевый пакет услуг стоит $750, самый дорогой – $1850.

«В Беларуси нет войны, а уровень образования высокий и дипломы признаются во всем мире», – так побуждают ехать в нашу страну на сайте компании.

Но все же большинство врачей, попавших в поле нашего внимания, приехали из Туркменистана.

По данным официальных источников, 40% иностранных студентов приезжают в Беларусь из стран СНГ, хотя всего отправляют к нам своих студентов 110 стран. Встречаются молодые люди и из Демократической Республики Конго, и из Камеруна, и из Марокко, и даже из Новой Зеландии, Сент-Винсента и Гренадин, Сальвадора. Первая тройка стран, откуда едут учиться в Беларусь, – Китай, Туркменистан и Узбекистан. На 4-м месте – Россия.

В прошлом году в Беларуси обучались более 28 500 иностранных студентов, что составляет 12% от общего числа. Они приносят государственному бюджету около $90 млн прибыли ежегодно.

Зеленый свет для мигрантов

«С каждым годом желающих остаться у нас жить и работать все больше», – говорит консультант управления международного сотрудничества Министерства образования Екатерина Марьина. В особенности это студенты из Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана. Связано это, по ее словам, с тем, что наша страна упростила законодательство, регулирующее внешнюю трудовую миграцию.

«Новацией закона о внешней трудовой миграции стало то, что многие иностранцы теперь могут работать в Беларуси по полученной специальности без специального разрешения», – пояснила консультант.

Напомним, что новая редакция этого закона вступила в силу 1 июля 2023 года. В документе прописано, что его действие не распространяется на тех, кто получил (или получает сейчас) профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образования в Беларуси и трудоустраивается по полученной специальности. То есть учишься в Беларуси – не должен получать специального разрешения на работу в нашей стране.

Кроме того, изменены критерии определения высококвалифицированного работника в части, касающейся заработка. Раньше, чтобы считаться высококвалифицированным, нужно было зарабатывать в 15 раз больше минимального, сейчас достаточно пяти (на сегодня это Br 3131,35).

Ну и, наконец, государство ввело возможность каждый год принимать специальные списки востребованных профессий. Условно, если иностранец имеет профессию «из списка», но не имеет разрешения на постоянное проживание в Беларуси, его можно пригласить на работу без разрешения чиновников. Не нужно также и давать публичного объявления о вакансии. В списке на 2024 год есть все медицинские специальности – от санитарок до врачей-специалистов.

Тем временем на начало апреля в общереспубликанском банке вакансий было 4729 предложений работы для врачей-специалистов, 4237 – для медсестер, 1222 – для фельдшеров и 3372 –санитаров (санитарок).

«Если жизнь здесь им не понравится, они поедут дальше»

Сумеют ли власти закрыть кадровые дыры в медицине за счет иностранцев, журналисты спросили у врача Станислава Соловья.

Эксперт довольно высоко оценил смекалку властей Беларуси: «Молодцы, это отличное решение тех, кто сделал возможными такие изменения в законе. В стране есть дефицит врачей, и логично, что страна начинает привлекать иностранных специалистов. Так делают и другие страны. Особенно если речь о тех, кто закончил наши медицинские учреждения и знаком с нашей системой. Страна привлекает высококвалифицированную рабочую силу, и это хорошо. Квалификация специалистов, окончивших наши вузы, которые учились по нашим программам и серьезно подходили к учебе, должна быть такой же, как и у врачей-беларусов. Если мы имеем выбор, будет вас лечить врач из Узбекистана, который окончил наш университет, или родом из Барановичей, или вообще никто не будет лечить, то однозначно лучше, чтобы кто-то лечил».

Вместе с тем эксперт не уверен, что власти могут ликвидировать кадровый голод в медицине малыми усилиями:

«Переехать второй раз – это небольшая проблема для человека, который уже переехал один раз. Поэтому если для иностранцев не будут созданы соответствующие экономические и профессиональные условия, то, набравшись опыта, они поедут дальше – в Польшу, Германию или даже Саудовскую Аравию».

Так, они вряд ли будут включаться в белорусскую политическую тему и проявлять политическую нелояльность, рассуждает дальше Станислав Соловей, но работать за копейки тоже не станут:

«Их еще нужно удержать… Дать им возможность профессионального и карьерного роста, хороший заработок, хорошее медицинское оборудование. Ведь это люди, которые приехали в поисках лучшей жизни, и если жизнь здесь им не понравится, они поедут дальше».

По мнению нашего собеседника, с тем, чтобы удовлетворить такие потребности иностранцев, у белорусского государства как раз могут быть проблемы: «В нашем регионе мы никогда не были страной, привлекательной для эмиграции, мы куда скромнее в этом плане выглядим, чем соседние страны. Даже в России, скорее всего, будут лучшие условия труда и зарплаты, не говоря уже о Европе. Сказками о том, что у нас нет войны, иностранного врача не удержишь».