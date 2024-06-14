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Российские торговые сети одна за одной выходят на белорусский рынок

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  • 14.06.2024, 13:05
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Российские торговые сети одна за одной выходят на белорусский рынок

Как они расширяются.

Сразу несколько российских торговых сетей в этом году заявили о выходе на белорусский рынок. «Зеркало» посмотрело, как обстоят дела с расширением ритейлеров из РФ в нашей стране.

Что с непродовольственными магазинами

Пока в Беларуси закрываются отечественные сети, торгующие детской одеждой, активно расширяет свое присутствие их российский конкурент «Детмир». В прошлом году фирма «Детмир бел» зарегистрировала больше десяти магазинов, а в этом — еще шесть (в Солигорске, Лиде, Рогачеве, Бресте, Молодечно и Барановичах).

Популярная сеть Kari компании «КАРИобувь» в этом году приросла тремя магазинами. Новые точки были зарегистривароны в Барановичах, Глубоком, Щомыслице.

Один магазин пока зарегистрирован у «ДНС электроника», которая управляет одноименной российской сетью гипермаркетов бытовой техники. Ранее ее руководство сообщало о планах расширять производство техники под собственными торговыми марками в Беларуси.

У российской торговой сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» пока зарегистрирован только один магазин — в столичном Minsk City Mall. Управляет сетью «ЖентиТрейд». В этой сети представлено много бюджетной российской косметики. Однако, как сообщали покупатели, вскоре после открытия в ней невозможно было найти беларусские бренды.

В апреле стало известно о скором открытии первой точки сети косметики и парфюмерии «Подружка» в торговом центре «Скала». В этом случае также в торговом реестре пока нет магазинов этой.

То же касается ювелирной сети Adamas, которая планировала расширяться на белoрусском рынке. Первый магазин собирались открыть в торговом центре Galileo.

В то же время продолжают завоевывать рынок старые игроки из соседней страны. В прошлом году компания «Олимп СМ» открыла еще два магазина «Спортмастер», которых сейчас насчитывается как минимум полтора десятка. Фирма «Слип-Сервис» в прошлом году запустила еще один свой магазин домашнего текстиля Askona в Лиде

Как растут продовольственные магазины

Довольно активно расширяются на белoрусском рынке российские сети продовольствия. Одна из них — «Светофор» — в этом году приросла более чем десятком новых зарегистрированных торговых объектов. Общая численность магазинов этой сети превысила 300.

«ПВ-Запад» расширил сеть «Доброцен» еще двумя дискаунтерами — в Хойниках и Белыничах. В прошлом году из действующих у ритейлера открылись 14 магазинов. Всего у компании сейчас более 40 торговых точек в нашей стране.

Сеть дешевых товаров Fix Price компании «Фикс Прайс Запад» в этом году расширилась на 14 объектов. В общей сложности их уже также более 300.

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