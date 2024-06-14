Стало известно о возбуждении уголовного дела против экс-замминистра энергетики Михадюка
- 14.06.2024, 13:39
Он в СИЗО.
Лукашенко рассказал о возбуждении уголовного дела против экс-замминистра энергетики Михаила Михадюка. Cейчас он находится в СИЗО.
Как сообщает его пресс-служба, дело возбуждено за «благоприятное решение вопросов по выбору иностранной компании в качестве подрядчика для строительства и модернизации высоковольтных подстанций в Беларуси».
Напомним, заместитель министра энергетики Михаил Михадюк был отправлен в отставку 28 декабря прошлого года. Он занимал пост заместителя министра энергетики Беларуси 18 лет.