Стало известно о возбуждении уголовного дела против экс-замминистра энергетики Михадюка 14.06.2024, 13:39

Михаил Михадюк

Он в СИЗО.

Лукашенко рассказал о возбуждении уголовного дела против экс-замминистра энергетики Михаила Михадюка. Cейчас он находится в СИЗО.

Как сообщает его пресс-служба, дело возбуждено за «благоприятное решение вопросов по выбору иностранной компании в качестве подрядчика для строительства и модернизации высоковольтных подстанций в Беларуси».

Напомним, заместитель министра энергетики Михаил Михадюк был отправлен в отставку 28 декабря прошлого года. Он занимал пост заместителя министра энергетики Беларуси 18 лет.