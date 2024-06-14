Названы города Беларуси с превышением уровня пыли в воздухе 14.06.2024, 12:47

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Их восемь.

Белгидромет с 5 по 12 июня зафиксировал превышение нормативов ПДК (предельно допустимой концентрации) веществ в воздухе восьми городов Беларуси, сообщает БелТА.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 19 промышленных городах Беларуси, включая областные центры, а также города Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, Жлобин, Лида, Солигорск, Борисов и Барановичи. В городах установлено 67 стационарных станций. 16 станций – автоматические, работают и передают информацию в режиме реального времени.

Так, в первой половине июня превышения ПДК по твердым частицам, фракции размером до 10 мкм (это пыль размером до 10 микрон) фиксировалась в Гомеле (среднесуточная концентрация, один день), а также максимально разово в воздухе Березы, Добруша, Молодечно. В Добруше наблюдались превышения по более мелкой пыли до 2,5 микрон.

Превышения нормативов ПДК по приземному озону были в воздухе Бреста и Могилева.

По формальдегиду превышения фиксировались в воздухе Могилева (в 1,2 - 1,7 раза), Бреста (в 1,1 - 2,2 раза), Гродно (в 1,1 - 1,7 раза) и Минска (в 1,2 - 2,7 раза).