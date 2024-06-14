закрыть
14 июня 2024, пятница, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы города Беларуси с превышением уровня пыли в воздухе

  • 14.06.2024, 12:47
  • 3,612
Названы города Беларуси с превышением уровня пыли в воздухе

Их восемь.

Белгидромет с 5 по 12 июня зафиксировал превышение нормативов ПДК (предельно допустимой концентрации) веществ в воздухе восьми городов Беларуси, сообщает БелТА.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 19 промышленных городах Беларуси, включая областные центры, а также города Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, Жлобин, Лида, Солигорск, Борисов и Барановичи. В городах установлено 67 стационарных станций. 16 станций – автоматические, работают и передают информацию в режиме реального времени.

Так, в первой половине июня превышения ПДК по твердым частицам, фракции размером до 10 мкм (это пыль размером до 10 микрон) фиксировалась в Гомеле (среднесуточная концентрация, один день), а также максимально разово в воздухе Березы, Добруша, Молодечно. В Добруше наблюдались превышения по более мелкой пыли до 2,5 микрон.

Превышения нормативов ПДК по приземному озону были в воздухе Бреста и Могилева.

По формальдегиду превышения фиксировались в воздухе Могилева (в 1,2 - 1,7 раза), Бреста (в 1,1 - 2,2 раза), Гродно (в 1,1 - 1,7 раза) и Минска (в 1,2 - 2,7 раза).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко