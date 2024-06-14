Украинские военные уничтожили землеройные машины россиян под Волчанском

Украинские военные уничтожили землеройные машины россиян под Волчанском1
- 14.06.2024, 13:02
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Видеофакт.
Украинские пограничники продолжают уничтожать врага близ Волчанска на севере Харьковщины. Там они с помощью дронов уничтожили две российские землеройные машины.
Также потери враг понес и в живой силе: данные уточняются. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«На Волчанском направлении две вражеские землеройные машины уничтожили пограничники ПКШР «Шквал». Потери живой силы противника уточняются», – говорится в сообщении.
На видео видно, как операторы БПЛА подразделения направляют FPV-дроны на вражескую технику. После попадания обе российские землеройные машины загораются.