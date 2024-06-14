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Украинские военные уничтожили землеройные машины россиян под Волчанском

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  • 14.06.2024, 13:02
  • 1,746
Украинские военные уничтожили землеройные машины россиян под Волчанском

Видеофакт.

Украинские пограничники продолжают уничтожать врага близ Волчанска на севере Харьковщины. Там они с помощью дронов уничтожили две российские землеройные машины.

Также потери враг понес и в живой силе: данные уточняются. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«На Волчанском направлении две вражеские землеройные машины уничтожили пограничники ПКШР «Шквал». Потери живой силы противника уточняются», – говорится в сообщении.

На видео видно, как операторы БПЛА подразделения направляют FPV-дроны на вражескую технику. После попадания обе российские землеройные машины загораются.

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