Совпадение или перехват «Казани»: зачем США отправили атомную субмарину Helena к побережью Кубы 14.06.2024, 13:49

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Вашингтон продемонстрировал силу.

Соединенные Штаты направили к побережью Кубы свою ударную атомную подводную лодку USS Helena класса «Лос-Анджелес», что совпало с визитом кораблей ВМФ России на Кубу. Как говорится в сообщении Южного командования США, в настоящее время находится на базе Гуантанамо «в рамках планового визита».

В официальном релизе сказано, что местонахождение и транзит субмарины были запланированы заранее, однако, как сообщает Associated Press, прибытие USS Helena в Гуантанамо служит «демонстрацией силы» на фоне присутствия российских военных кораблей в регионе.

Дополнительные корабли ВМС США также внимательно следят за маневрами российских кораблей, которые, по словам представителей Пентагона, не представляют угрозы для Соединенных Штатов. В этом контексте координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью ABC заявил, что в настоящее время США не располагают информацией о том, что в Кремле приняли решение применить ядерное оружие. Но тут же чиновник добавил, что в любом случае ни Соединенные Штаты, ни союзник не будут запуганы подобными заявлениями.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о российских учениях в регионе отметила, что для Вашингтона не будет сюрпризом увидеть усиление активности России вокруг США в связи с глобальными учениями. По ее словам, они проходят в международных водах, и официальные лица США ожидают, что российские корабли останутся в регионе до конца лета и, возможно, также остановятся в Венесуэле.

Что известно об американской субмарине

USS Helena (SSN-725) — атомная ударная подводная лодка ВМС США класса «Лос-Анджелес», находится в строю с 11 июля 1987 года.

Длина субмарины составляет110 метров, ширина корпуса — 10 метров, осадка — расстояние по вертикали от ватерлинии до днища корпуса — составляет около 9,8 метра.

Подводная лодка оснащена одним ядерным реактором S6G, который приводит в действие две паровые турбины и один вал. Это позволяет USS Helena развивать скорость под водой более 25 узлов (46 км/ч). Численность экипажа составляет 140 человек, включая офицеров и рядовых матросов.

USS Helena оснащена множеством передовых систем, от гидролокаторов для обнаружения подводных объектов до сложных навигационных систем для точного определения местоположения. Кроме того, на подводном корабле установлены системы радиоэлектронной борьбы для защиты и надежные системы связи для поддержания связи с другими военно-морскими подразделениями и командными центрами.

Огневую мощь субмарины обеспечивают 12 пусковых установок системы вертикального пуска (VLS) для крылатых ракет «Томагавк» и четыре 533 мм торпедные аппарата с торпедами Mk-48. Эти торпедные аппараты предназначены как для противолодочной, так и для надводной войны.

Благодаря ядерной силовой установке радиус действия USS Helena практически неограничен, что позволяет ей оставаться под водой и действовать в течение длительного времени без необходимости дозаправки.