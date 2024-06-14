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Россия готовит мятеж в Молдове: США, Канада и Великобритания предупредили о планах Кремля

  • 14.06.2024, 13:38
Россия готовит мятеж в Молдове: США, Канада и Великобритания предупредили о планах Кремля

Дата наначена на октябрь.

Соединенные Штаты, Канада и Великобритания предупредили о подготовке Российской Федерацией и ее агентов мятежа в Молдове, если пророссийский кандидат не победит на президентских выборах. Об этом говорится в совместном заявлении правительств трех государств.

«Защищая наши общие демократические ценности, мы предупреждаем наших демократических партнеров и союзников, что российские деятели воплощают сценарий влияния на результаты президентских выборов в Молдове осенью. Они намерены разжечь протесты в Молдове, если пророссийский кандидат не победит», — отмечается в сообщении.

В заявлении утверждается, что Россия стремится разжечь негативное восприятие населением Молдовы западных правительств, действующего руководства страны и ее потенциала для интеграции в ЕС. Также россияне пытаются подорвать доверие общества к способности Кишинева защищать себя и поддерживать верховенство права.

Частью враждебных операций будет распространение лжи о характере и намерениях действующего президента Майи Санду, а также о вероятных нарушениях на выборах.

Официальные Вашингтон, Оттава и Лондон «полностью уверены в способности Молдовы справиться с этими угрозами, связанными с вмешательством Кремля».

«Мы принимаем ряд мер для поддержки этих усилий в рамках нашего партнерства с Молдовой и ее народом. Мы поделились информацией и дополнительными деталями с нашими молдавскими партнерами, чтобы они могли провести дальнейшее расследование, помешать и сорвать планы Кремля», — говорится в обращении правительств.

Реакция Кишинева

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан поблагодарил США, Канаду и Великобританию за «сильную поддержку» нынешнего курса государства и заверил, что российские попытки расшатать ситуацию в Молдове обречены на провал. Об этом он написал в соцсети X.

Президентские выборы и референдум о вступлении страны в ЕС в Молдове состоятся 20 октября.

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