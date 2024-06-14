The Guardian: В Международный Суд Гааги подано новое обвинение против Путина 14.06.2024, 13:12

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За «стратегию» осады Мариуполя.

В докладе Global Rights Compliance, направленного в МУС, правительство РФ и Путин обвиняются в преднамеренной стратегии создания голода для населения при осаде Мариуполя.

Международная юридическая компания Global Rights Compliance утверждает, что стратегия отказа в пище и услугах жителям города Мариуполя во время осады приравнивается к военному преступлению.

По данным The Guardian, из анализа, представленного в досье, следует, что оккупанты РФ использовали «тактику голода» почти три месяца в течение осады Мариуполя в первые месяцы после полномасштабного вторжения военной техники на территорию Украины в 2022 году.

Такая стратегия является военным преступлением. В результате могли погибнуть более 20 тысяч гражданского населения от недостатка воды, недоступности газа и электроэнергии для отопления помещений и приготовления пищи. В докладе упоминается, что температура воздуха достигала минус 10 градусов по Цельсию.

Согласно докладу Global Rights Compliance, атака на Мариуполь проходила поэтапно. Вначале обстрелами и бомбардировками была уничтожена критическая инфраструктура города, после этого атаки совершались на медицинские учреждения - 90% были разрушены.

После этого агрессоры препятствовали поставкам гуманитарной помощи и подвергали обстрелам пункты раздачи продовольствия. Также местным жителям было затруднительно покинуть город из-за намеренной атаки на эвакуационные маршруты и пересечения вражеских блокпостов.

В докладе также указывается, что вина за эти события должна быть возложена на российское правительство и Владимира Путина лично.