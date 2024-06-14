МВД подтвердило арест топ-менеджера БелЖД с $3 миллионами, а после удалило посты со всех каналов 14.06.2024, 13:17

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Что случилось?

13 июня Министерство внутренних дел подтвердило, что за взятку задержали топ-менеджера Белорусской железной дороги. Имя не называлось, но сообщалось, что в тайниках квартиры и загородного дома задержанного изъяли более 3 миллионов долларов.

Ранее эту информацию обнародовало «Сообщество белорусских железнодорожников». Писали, что за взятку взяли первого заместителя главы БЖД Петра Дулуба, отмечает «Наша нива».

Но вскоре после публикации милицейские каналы синхронно удалили всю информацию о задержании со своих каналов, что выглядело странно.

Разгадка этому нашлась 14 июня — пресс-служба Лукашенко анонсировала, что на совещании он «прокомментировал коррупционные задержания на БЖД». Похоже, что по замыслу именно Лукашенко первым должен был рассказать публике о задержаниях на железной дороге. Поэтому силовиков попросили убрать все пресс-релизы.

А государственные СМИ сейчас рапортуют — «Лукашенко раскрыл информацию о крупном коррупционном деле».