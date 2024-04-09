закрыть
9 апреля 2024, вторник, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Бегите!»: в Воронеже началась паника после атаки БПЛА на авиацентр

4
  • 9.04.2024, 10:54
  • 12,900
«Бегите!»: в Воронеже началась паника после атаки БПЛА на авиацентр

Реакцию россиян показали на видео.

В ночь на 9 апреля в Воронежской области РФ дроны атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова.

Как сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на экстренные службы региона, ночью 9 апреля 2 беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр.

Как подчеркивается в сообщении, оба беспилотника взорвались. В результате атаки поврежден фасад здания и окна, пострадавших нет.

При этом в Сети опубликовали кадры с моментом атаки БПЛА на Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области.

Что говорят в ГУР

Удар по Борисоглебскому учебному авиационному центру подтвердили источники «Канала 24» в Главном управлении разведки Минобороны. Отмечается, что в ГУР уточняют последствия прилетов в Воронежской области.

«Телеграм-каналы отмечают, что на 9 апреля два БПЛА атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр, расположенный в одноименном населенном пункте к востоку от Воронежа. Об этом информирует «24 Канал», который также связался с источниками в ГУР», - говорится в сообщении.

По данным источника «Украинской правды» в ГУР, это операция военной разведки Украины. Относительно последствий − по предварительным данным, поражен главный производственный цех.

По словам собеседника УП, информация о том, что беспилотники были сбиты российской ПВО, не соответствует действительности.

Что известно о Борисоглебском учебном авиационном центре

Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова – учебное заведение для подготовки пилотов (СССР, РФ), расположенное в городе Борисоглебск. Основан в 1922 году для подготовки летчиков-истребителей, летчиков и летчиков-бомбардировщиков. С 2010 года — Учебный авиационный центр подготовки летного состава фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации. С 2012 года — Борисоглебская учебная авиационная база ВУНЦ ВВС «ВВА».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид