«Бегите!»: в Воронеже началась паника после атаки БПЛА на авиацентр 4 9.04.2024, 10:54

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Реакцию россиян показали на видео.

В ночь на 9 апреля в Воронежской области РФ дроны атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова.

Как сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на экстренные службы региона, ночью 9 апреля 2 беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр.

Как подчеркивается в сообщении, оба беспилотника взорвались. В результате атаки поврежден фасад здания и окна, пострадавших нет.

При этом в Сети опубликовали кадры с моментом атаки БПЛА на Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области.

Что говорят в ГУР

Удар по Борисоглебскому учебному авиационному центру подтвердили источники «Канала 24» в Главном управлении разведки Минобороны. Отмечается, что в ГУР уточняют последствия прилетов в Воронежской области.

«Телеграм-каналы отмечают, что на 9 апреля два БПЛА атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр, расположенный в одноименном населенном пункте к востоку от Воронежа. Об этом информирует «24 Канал», который также связался с источниками в ГУР», - говорится в сообщении.

По данным источника «Украинской правды» в ГУР, это операция военной разведки Украины. Относительно последствий − по предварительным данным, поражен главный производственный цех.

По словам собеседника УП, информация о том, что беспилотники были сбиты российской ПВО, не соответствует действительности.

Что известно о Борисоглебском учебном авиационном центре

Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова – учебное заведение для подготовки пилотов (СССР, РФ), расположенное в городе Борисоглебск. Основан в 1922 году для подготовки летчиков-истребителей, летчиков и летчиков-бомбардировщиков. С 2010 года — Учебный авиационный центр подготовки летного состава фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации. С 2012 года — Борисоглебская учебная авиационная база ВУНЦ ВВС «ВВА».