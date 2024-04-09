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Белоруса Илью Соловьева вызвали в «Калгари Флэймз»

  • 9.04.2024, 11:19
Белоруса Илью Соловьева вызвали в «Калгари Флэймз»

Он уже принимал участие в матчах вместо со звездой клуба Шаранговичем.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» вызвал из своего фарм-клуба в АХЛ белорусского защитника Илью Соловьева, сообщает betnews.by.

23-летний уроженец Могилева уже привлекался по ходу нынешнего сезона в основу «Калгари».

Так, он провел 6 матчей в НХЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.

Кстати, во всех этих играх принимал участие звезда Betera и новый рекордсмен среди белорусов по количеству голов за один сезон НХЛ Егор Шарангович.

Затем Соловьев вернулся в «Калгари Рэнглерс» в АХЛ, где в 50 играх оформил 5+10 по системе «гол+пас».

«Флэймз» утратили шансы на выход в плей-офф. В настоящее время они готовятся к калифорнийскому турне по маршруту Сан-Хосе — Лос-Анджелес — Анахайм.

Ближайший матч — против «акул» — «Калгари» проведет в ночь на 10 апреля. Всего же в календаре текущей «регулярки» у канадского клуба осталось 6 встреч.

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