закрыть
9 апреля 2024, вторник, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В итоге мы получили и сумму компенсации, и сумму от продажи»

  • 9.04.2024, 15:38
  • 1,686
«В итоге мы получили и сумму компенсации, и сумму от продажи»

Как белорусы попадали в ДТП в Польше и что делать в такой ситуации.

По статистике, в каждом десятом ДТП в Польше участвуют иностранцы. MOST поговорил с белорусами, у которых есть этот неприятный опыт, о том, что с ними случилось. И собрал рекомендации, как действовать в подобной ситуации.

В 2023 году дорожная полиция Польши зафиксировала почти 21 тыс. ДТП. В 2186 из них участвовали иностранцы, в основном украинцы (1035). Далее следуют грузины (143 ДТП) и белорусы (117).

«Мы сразу ударили оба автомобиля»

Василий (здесь и далее имена собеседников изменены) попал в аварию в пик январских морозов, когда на дорогах был сильный гололёд.

— Весь день отъездили, в половине одиннадцатого вечера возвращались домой — пустая дорога. Ехали медленно, ничего не нарушали. За метров 50 начали тормозить, но ничего не помогло. Впереди было два автомобиля, и мы сразу ударили оба.

Один из водителей, чья машина пострадала, сразу же поинтересовался состоянием остальных участников ДТП и вызвал полицию.

Ещё до приезда правоохранительных органов на месте аварии появился эвакуатор, спустя десять минут — ещё один. Василия это удивило.

— Приехало два эвакуатора в надежде, что у них появится какая-то работа. Было очень волнительно, чтобы машину не забрали. Во-первых, это затраты. Во-вторых, надо искать сервис, куда авто доставят, а на тот момент была уже фактически ночь.

Полиция зафиксировала, что критических повреждений нет и автомобиль Василия может продолжать движение.

— Эвакуаторщики это услышали, расстроились и уехали, — добавляет белорус.

На время досмотра у белоруса забрали документы и права, затем все водители прошли освидетельствование, а полиция составила протокол.

«Точно такая же авария произошла в пяти метрах от нас»

— У меня спросили, признаю ли я себя виновником ДТП. Поскольку у меня не было такого опыта и я немного волновался, то вину признал.

Василий отмечает, что в его ситуации можно было поспорить и сказать, что виноваты дорожники. Покрытая льдом дорога не была посыпана специальными средствами, а во время разбирательств с водителями Василий стал свидетелем ещё одной аварии в той же зоне.

— Одновременном с нами сотрудники оформляли ещё одно ДТП — точно такая же авария произошла в пяти метрах от нас. Можно было сетовать, что дорога не посыпана, но не хотелось углубления во всё.

Белорус отмечает, что сотрудники полиции «оказались на высоте». С момента аварии до момента, когда Василий оказался дома, прошёл час.

— Я думаю, в Беларуси такое затянулось бы на несколько часов.

Василий получил штраф 1020 злотых. Поскольку на момент аварии у мужчины были белорусские права, пункты за дорожное правонарушение «зачислили» на индивидуальный номер Pesel. Претензий со стороны польских водителей не последовало, с административным протоколом они обратились в страховую компанию.

— После со страховой мне пришли две анкеты, чтобы я оценил ущерб и подтвердил, что те водители — не мошенники. Но так как заполнение анкеты было необязательным, не стал этого делать — я неидеально знаю польский, поэтому не хотел сделать хуже, — объясняет белорус.

Виновник просил сказать полиции, что за рулём была его жена

Причиной аварии, в которую попала Елена, стала плохая погода и неаккуратный водитель.

— Прямо перед моей машиной парень выезжал из-под знака «Стоп». Решил, что успеет проехать, но не удалось. Я с ужасом вжимала тормоз, но дорога была мокрой, поэтому влетела в ту машину.

Её водитель попросил Елену сказать, что за рулём его автомобиля была его жена — у мужчины было слишком много пунктов за нарушения, и он мог лишиться прав.  От такого сомнительного предложения Елена отказалась.

— Я сразу же позвонила в полицию, сообщила об аварии. Через некоторое время приехали пожарные, попросили съехать с дороги и сняли клемму с аккумулятора. Чуть позже приехала полиция, составила протокол. Они сказали, что на такой машине я не могу ехать и нужно вызывать эвакуатор.

На ожидание эвакуатора у Елены ушёл час.

Страховая компания предложила смешную сумму

Как правило, владельцы авто в Польше страхуют свои машины и ответственность владельца. В ситуациях, когда машина пострадала в аварии, водители обращаются в страховые компании и получают компенсацию.

Так поступила и Елена — на месте происшествия белоруска позвонила в страховую виновника аварии и сообщила о ДТП. У неё запросили документы и чек за эвакуатор.

— Мне назначили эксперта от страховой, который рассматривал наше дело. Он приехал и оценил состояние машины. Но мы знали, что наше авто редкое и не подлежит ремонту, так как его стоимость превысит стоимость машины.

По словам белоруски, страховая предложила «совсем смешную сумму».

— К счастью, наш сосед оказался тоже экспертом. За процент от суммы он составлял и писал письма в страховую, проводил свою экспертизу и просил о большей компенсации. И всё получилось.

Елена не знала, что делать в Польше с машиной на белорусских номерах, которая, по заключению эксперта, не может участвовать в дорожном движении. Белоруска попробовала улучшить ситуация своими силами — «выровняла бампер с помощью ноги и подклеила фары скотчем». А потом нашла человека, который занимался перегоном автомобилей из Европы в Беларусь и оформила на него доверенность.

— На этой машине ему удалось проехать 500 километров в Польше, пересечь границу и проехать ещё 200 километров в Беларуси. В итоге мы получили и сумму компенсации, и сумму от продажи — это получилось для нас выгодно.

Что делать, если вы стали участником ДТП в Польше

1. Обезопасьте место происшествия, например с помощью знака аварийной остановки.

2. Если есть пострадавшие — вызывайте экстренные службы по любому из номеров: 112, 997, 998, 999.

3. Сделайте несколько фото или видео, на которых будет видно:

• Место аварии, состояние повреждённых автомобилей после происшествия;

• Положение автомобилей в момент столкновения и их регистрационные знаки.

Перед тем как снимать человека, запишите его согласие на это.

4. Разблокируйте проезд, если нет погибших и раненых, т.к. угроза или помеха дорожному движению влечёт штраф.

Если же есть пострадавшие, убирать и перемещать транспортные средства до приезда экстренных служб нельзя.

5. Вызовите полицию, если:

• Есть пострадавшие;

• Есть подозрения, что водитель, попавший в ДТП, находится в состоянии опьянения;

• Неясно, кто виноват в ДТП;

• У виновного нет полиса обязательного страхования.

Вызывать полицию необязательно, если пострадавших нет, а виновник не оспаривает свою ответственность. В этом случае виновный в ДТП избежит штрафа.

6. Если есть пострадавшие, окажите им первую помощь, запишите личные данные свидетелей и оставайтесь на месте до приезда полиции.

7. Запишите данные другого участника ДТП и предоставьте по его требованию свои:

• персональные данные;

• данные владельца транспортного средства;

• данные страховщика, с которым заключён договор страхования ОС.

8. Если обошлось без пострадавших, полицию не вызывали, а виновник столкновения признаёт ответственность, совместно заполните заявление о ДТП (Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym). Допускается заполнять как готовый бланк заявления, так и форму, написанную от руки. Главное указать в заявлении:

• Личные данные участников ДТП, их контакты, регистрационные номера автомобилей, номер и срок действия страховки;

• Дату, время и место ДТП;

• Описание события, повреждения т/с, зарисовку ДТП;

• Виновного в ДТП;

• Заверить подписями обеих сторон.

9. Сообщите в страховую компанию для оценки ущерба и выплаты компенсации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид