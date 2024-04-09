«В итоге мы получили и сумму компенсации, и сумму от продажи» 9.04.2024, 15:38

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Как белорусы попадали в ДТП в Польше и что делать в такой ситуации.

По статистике, в каждом десятом ДТП в Польше участвуют иностранцы. MOST поговорил с белорусами, у которых есть этот неприятный опыт, о том, что с ними случилось. И собрал рекомендации, как действовать в подобной ситуации.

В 2023 году дорожная полиция Польши зафиксировала почти 21 тыс. ДТП. В 2186 из них участвовали иностранцы, в основном украинцы (1035). Далее следуют грузины (143 ДТП) и белорусы (117).

«Мы сразу ударили оба автомобиля»

Василий (здесь и далее имена собеседников изменены) попал в аварию в пик январских морозов, когда на дорогах был сильный гололёд.

— Весь день отъездили, в половине одиннадцатого вечера возвращались домой — пустая дорога. Ехали медленно, ничего не нарушали. За метров 50 начали тормозить, но ничего не помогло. Впереди было два автомобиля, и мы сразу ударили оба.

Один из водителей, чья машина пострадала, сразу же поинтересовался состоянием остальных участников ДТП и вызвал полицию.

Ещё до приезда правоохранительных органов на месте аварии появился эвакуатор, спустя десять минут — ещё один. Василия это удивило.

— Приехало два эвакуатора в надежде, что у них появится какая-то работа. Было очень волнительно, чтобы машину не забрали. Во-первых, это затраты. Во-вторых, надо искать сервис, куда авто доставят, а на тот момент была уже фактически ночь.

Полиция зафиксировала, что критических повреждений нет и автомобиль Василия может продолжать движение.

— Эвакуаторщики это услышали, расстроились и уехали, — добавляет белорус.

На время досмотра у белоруса забрали документы и права, затем все водители прошли освидетельствование, а полиция составила протокол.

«Точно такая же авария произошла в пяти метрах от нас»

— У меня спросили, признаю ли я себя виновником ДТП. Поскольку у меня не было такого опыта и я немного волновался, то вину признал.

Василий отмечает, что в его ситуации можно было поспорить и сказать, что виноваты дорожники. Покрытая льдом дорога не была посыпана специальными средствами, а во время разбирательств с водителями Василий стал свидетелем ещё одной аварии в той же зоне.

— Одновременном с нами сотрудники оформляли ещё одно ДТП — точно такая же авария произошла в пяти метрах от нас. Можно было сетовать, что дорога не посыпана, но не хотелось углубления во всё.

Белорус отмечает, что сотрудники полиции «оказались на высоте». С момента аварии до момента, когда Василий оказался дома, прошёл час.

— Я думаю, в Беларуси такое затянулось бы на несколько часов.

Василий получил штраф 1020 злотых. Поскольку на момент аварии у мужчины были белорусские права, пункты за дорожное правонарушение «зачислили» на индивидуальный номер Pesel. Претензий со стороны польских водителей не последовало, с административным протоколом они обратились в страховую компанию.

— После со страховой мне пришли две анкеты, чтобы я оценил ущерб и подтвердил, что те водители — не мошенники. Но так как заполнение анкеты было необязательным, не стал этого делать — я неидеально знаю польский, поэтому не хотел сделать хуже, — объясняет белорус.

Виновник просил сказать полиции, что за рулём была его жена

Причиной аварии, в которую попала Елена, стала плохая погода и неаккуратный водитель.

— Прямо перед моей машиной парень выезжал из-под знака «Стоп». Решил, что успеет проехать, но не удалось. Я с ужасом вжимала тормоз, но дорога была мокрой, поэтому влетела в ту машину.

Её водитель попросил Елену сказать, что за рулём его автомобиля была его жена — у мужчины было слишком много пунктов за нарушения, и он мог лишиться прав. От такого сомнительного предложения Елена отказалась.

— Я сразу же позвонила в полицию, сообщила об аварии. Через некоторое время приехали пожарные, попросили съехать с дороги и сняли клемму с аккумулятора. Чуть позже приехала полиция, составила протокол. Они сказали, что на такой машине я не могу ехать и нужно вызывать эвакуатор.

На ожидание эвакуатора у Елены ушёл час.

Страховая компания предложила смешную сумму

Как правило, владельцы авто в Польше страхуют свои машины и ответственность владельца. В ситуациях, когда машина пострадала в аварии, водители обращаются в страховые компании и получают компенсацию.

Так поступила и Елена — на месте происшествия белоруска позвонила в страховую виновника аварии и сообщила о ДТП. У неё запросили документы и чек за эвакуатор.

— Мне назначили эксперта от страховой, который рассматривал наше дело. Он приехал и оценил состояние машины. Но мы знали, что наше авто редкое и не подлежит ремонту, так как его стоимость превысит стоимость машины.

По словам белоруски, страховая предложила «совсем смешную сумму».

— К счастью, наш сосед оказался тоже экспертом. За процент от суммы он составлял и писал письма в страховую, проводил свою экспертизу и просил о большей компенсации. И всё получилось.

Елена не знала, что делать в Польше с машиной на белорусских номерах, которая, по заключению эксперта, не может участвовать в дорожном движении. Белоруска попробовала улучшить ситуация своими силами — «выровняла бампер с помощью ноги и подклеила фары скотчем». А потом нашла человека, который занимался перегоном автомобилей из Европы в Беларусь и оформила на него доверенность.

— На этой машине ему удалось проехать 500 километров в Польше, пересечь границу и проехать ещё 200 километров в Беларуси. В итоге мы получили и сумму компенсации, и сумму от продажи — это получилось для нас выгодно.

Что делать, если вы стали участником ДТП в Польше

1. Обезопасьте место происшествия, например с помощью знака аварийной остановки.

2. Если есть пострадавшие — вызывайте экстренные службы по любому из номеров: 112, 997, 998, 999.

3. Сделайте несколько фото или видео, на которых будет видно:

• Место аварии, состояние повреждённых автомобилей после происшествия;

• Положение автомобилей в момент столкновения и их регистрационные знаки.

Перед тем как снимать человека, запишите его согласие на это.

4. Разблокируйте проезд, если нет погибших и раненых, т.к. угроза или помеха дорожному движению влечёт штраф.

Если же есть пострадавшие, убирать и перемещать транспортные средства до приезда экстренных служб нельзя.

5. Вызовите полицию, если:

• Есть пострадавшие;

• Есть подозрения, что водитель, попавший в ДТП, находится в состоянии опьянения;

• Неясно, кто виноват в ДТП;

• У виновного нет полиса обязательного страхования.

Вызывать полицию необязательно, если пострадавших нет, а виновник не оспаривает свою ответственность. В этом случае виновный в ДТП избежит штрафа.

6. Если есть пострадавшие, окажите им первую помощь, запишите личные данные свидетелей и оставайтесь на месте до приезда полиции.

7. Запишите данные другого участника ДТП и предоставьте по его требованию свои:

• персональные данные;

• данные владельца транспортного средства;

• данные страховщика, с которым заключён договор страхования ОС.

8. Если обошлось без пострадавших, полицию не вызывали, а виновник столкновения признаёт ответственность, совместно заполните заявление о ДТП (Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym). Допускается заполнять как готовый бланк заявления, так и форму, написанную от руки. Главное указать в заявлении:

• Личные данные участников ДТП, их контакты, регистрационные номера автомобилей, номер и срок действия страховки;

• Дату, время и место ДТП;

• Описание события, повреждения т/с, зарисовку ДТП;

• Виновного в ДТП;

• Заверить подписями обеих сторон.

9. Сообщите в страховую компанию для оценки ущерба и выплаты компенсации.