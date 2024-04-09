В прошлом году белорусы зарегистрировали в Польше почти 7700 ИП 9.04.2024, 16:16

Фото: Charter97.org

61% из них связан с программированием.

В 2023 году белорусы зарегистрировали в Польше 7 663 ИП, пишет MOST со ссылкой на польские СМИ.

61% новозарегистрированных белорусских предпринимателей занят в сфере информации и коммуникации. Преимущественно эти предприятия связаны с программированием.

Более 12% ведут профессиональную, научную и техническую деятельность. А, например, в строительной сфере занято чуть менее 6% новозрегистрированных ИП белорусов.

Всего в прошлом году иностранцы зарегистрировали в Польше почти 42 тысячи ИП. 70% из них составляют украинцы. Белорусы с показателем 19% занимают второе место.