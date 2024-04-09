ГАИ начнет массовые проверки маршрутчиков и таксистов в Минской области 1 9.04.2024, 22:03

Когда.

Госавтоинспекция Минской области с 10 по 19 апреля массово проверит таксистов и водителей маршрутных микроавтобусов. Мероприятия будут носить профилактический характер. Проверять будут соблюдение водителями ПДД. Об этом пишет БелТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома.

Отмечается, что данный комплекс мер проводится в целях профилактики нарушений и снижения тяжести последствий ДТП с участием пассажирского транспорта.

ГАИ также в этот период организован смешанный контроль за соблюдением ПДД водителями транспортных средств, перевозящих пассажиров.

Как говорится в публикации, основными нарушениями среди водителей маршрутного транспортного средства являются перевозка пассажиров сверх числа установленных мест, высадка и посадка пассажиров вне обозначенных остановочных пунктов, превышение установленной скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, установленного маршрута. Вот на эти моменты и обратят внимание сотрудники ГАИ.