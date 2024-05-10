Что задумал Кремль в отношении Молдовы: анализ эксперта 10.05.2024, 21:26

На фоне этого власти Молдовы консолидируют общество.

Молдова уже 30 лет противостоит влиянию Кремля, а радикализация гибридной войны РФ против нее произошла после 14 декабря 2023 года, когда было принято решение о начале переговоров Молдовы с ЕС. Об этом FREEДОМ рассказал депутат парламента Республики Молдова Оазу Нантой.

- Дело в том, что эта агрессия продолжается уже больше трех десятков лет. Я участник событий периода перестройки и помню, как после принятия Декларации о суверенитете парламентом Республики Молдова 23 июня 1990 года кремлевская власть запустила сепаратистские проекты, один из которых — так называемая Приднестровская Республика в составе СССР, для того, чтобы заблокировать процесс трансформации бывшей союзной республики в независимое государство. В 1992 году последовал акт прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Республики Молдова, — напомнил он.

По словам Нантоя, после провала блицкрига Путина в Украине, возросла значимость Республики Молдова.

«У Молдовы 1 222 километра общей границы с Украиной. Через Молдову проходят важные транзитные пути сообщения. Молдова является страной-соседом с Евросоюзом и НАТО. И управляемый хаос, дирижируемый из Кремля, значительно ослабил позиции самой Украины. И радикализация того, что мы называем гибридной войной против Молдовы, произошла после 14 декабря прошлого года, когда было принято решение Советом Европы о начале переговоров Республики Молдова с Евросоюзом и Украины с Евросоюзом о вступлении в Евросоюз», — сказал депутат.

Он убежден, что если Молдова реализует действенные шаги по интеграции в Евросоюз, это значит, что Кремль потеряет шанс ее контролировать и удерживать, использовать левый берег Днестра против суверенитета Молдовы.

Нантой отметил, что в этой ситуации и происходит обострение гибридной войны. Так, 21 апреля молдавский олигарх Илан Шор, осужденный в Молдове заочно на 15 лет лишения свободы за банковское мошенничество, в Москве объявил о создании политического блока «Победа».

«Я их называю коричневорубашечниками путинскими, которые имеет задание послужить своеобразной такой политической группировкой «Вагнер» для дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Путинский режим не может даже мечтать о том, чтобы сменить власть в Молдове через честные выборы. Поэтому путинский режим делает ставку на государственный переворот в оболочке протеста масс и для этого использует свою агентуру, наиболее агрессивная часть которой засветилась в Москве. И некто Илан Шор вместе с двумя дамами из этой группировки даже 9 мая сидели на Красной площади, — подчеркнул Нантой.

По его словам, в то же время власти Молдовы консолидируют общество.

«У нас серьезная поддержка со стороны Евросоюза, со стороны Румынии. Мы в тесной коммуникации и партнерстве с Украиной. Поэтому этот год обещает быть горячим. Путинский режим хочет сорвать референдум об изменении Конституции Молдовы и хочет сорвать президентские выборы. Но у них не получится», — убежден Нантой.