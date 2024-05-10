Белоруска смогла «выбить» пенсию на $8800 10.05.2024, 21:28

Как ей это удалось?

После увольнения белоруска случайно выяснила, что могла выйти на досрочную пенсию по возрасту. Но ее об этом не предупредили на предприятии, где она работала. В итоге, как выяснилось, она потеряла более 28 тысяч рублей, которые могла получить к тому времени в виде пенсии. Это следует из документов, опубликованных в банке судебных решений, отмечает «Зеркало».

Анна (имя изменено) много лет работала бухгалтером на предприятии, деятельность которого связана с транспортировкой нефти. Из-за реорганизации компании она уволилась по соглашению сторон. Спустя какое-то время у женщины начались проблемы со здоровьем, она получила группу по инвалидности.

Когда она обратилась к соцслужбам за назначением пенсии по инвалидности, то внезапно узнала, что в это время уже могла получать такие выплаты, но по другому основанию — по возрасту. Дело в том, что она воспитывала ребенка с инвалидностью и имела 25-летний стаж работы. Это позволяло ей досрочно выйти на пенсию — на пять лет раньше, следует из судебного решения.

Но Анне на работе, с которой она уволилась, об этом не сообщили, хотя знали об инвалидности ее ребенка. В итоге, как оказалось, женщина недополучила 28 435 рублей.

В итоге женщина пошла в суд Полоцкого района и Полоцка. Помимо пенсии она просила также возместить 6,8 тысячи рублей. Это различные выплаты, которые предусмотрены по коллективному договору при выходе на заслуженный отдых.

В суде представитель компании, в которой трудилась белоруска, заявил, что это она сама должна была обратиться с заявлением для досрочного выхода на пенсию. А сотрудница, ответственная за этот вопрос, сообщила в суде, что не рассказывала Анне о возможности уйти на отдых по возрасту раньше, «поскольку полагалась на ее осведомленность в этом вопросе».

Но, как выяснилось в суде, следить за тем, что работник может рассчитывать на досрочный выход на пенсию, а также подавать в госорганы соответствующие документы, должен именно наниматель. Он же несет материальную ответственность перед своим работником за полученный им ущерб, если это не было сделано.

В марте этого года суд решил, что наниматель должен выплатить Анне сумму, которую она недополучила в виде пенсии, а именно 28 435 рублей (или около 8800 долларов по среднему курсу Нацбанка на март нынешнего года). Но ей отказали в возмещении за недополученные бонусы по коллективному договору.