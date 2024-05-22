Дроны СБУ Sea Baby эффективно отработали по оккупантам на Кинбурнской косе 22.05.2024, 10:04

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Теперь они оснащены системами «Град»

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED 24, теперь оснащены системами «Град». На днях они эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Операцию совместно провели СБУ и Военно-морские силы Украины.

«Наш Sea Baby – это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты», – отметил собеседник издания.

Он анонсировал для врага новые сюрпризы и подчеркнул, что защитники Украины, как всегда, работают достаточно эффективно.

Также OBOZ.UA получил от источников эксклюзивные кадры с испытаний Sea Baby, которые проводились зимой, а также непосредственно из производства дронов.