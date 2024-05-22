Пенсионеру из Ляховичей дали более семи лет колонии из-за комментариев в интернете

Пенсионеру из Ляховичей дали более семи лет колонии из-за комментариев в интернете6
- 22.05.2024, 14:02
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Мужчина назвал Лукашенко преступником.
Брестский областной суд после долгого перерыва 20 мая вынес приговор 68-летнему жителю Ляховичей Борису Витко. Политзаключенного признали «виновным» по нескольким статьям Уголовного кодекса, дали более семи лет колонии усиленного режима и штраф, пишет правозащитный центр «Весна».
Борис Витко ранее был осужден за «оскорбление судьи» по ст. 391 УК. Якобы он 30 сентября 2021 года в телеграм-канале «Ляховичи 97» написал оскорбительный комментарий в отношении судьи Николая Кмиты. 20 января 2023 года суд Ляховичского района признал его «виновным» и приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа («домашняя химия»). Позже на него завели еще одно дело, в суде его рассмотрение началось еще 4 января 2024 года и длилось с перерывами до 20 мая.
Процесс вела судья Вера Филоник.
Политзаключенного обвинили по семи статьям Уголовного кодекса:
ч. 1 ст. 368 (Оскорбление Александра Лукашенко);
ч. 2 ст. 368 (Оскорбление Лукашенко повторно);
ст. 188 (Клевета);
ч. 2 ст. 367 (Клевета в отношении Лукашенко);
ст. 369 (Оскорбление представителя власти);
ч. 1 ст. 130 (Разжигание социальной вражды или вражды);
ч. 1 ст. 361 (Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).
Согласно материалам обвинения, Витко с января 2021 года по июль 2022 года умышленно разместил в «экстремистских» чатах сообщения, содержащие оскорбления представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей, и оскорблял Лукашенко, утверждая, что тот совершил преступления.
По совокупности приговоров и с частичным сложением неотбытого наказания окончательно Витко назначили семь лет и три месяца колонии в условиях усиленного режима со штрафом в доход государства в размере 12 000 рублей.